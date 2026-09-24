DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

di Paolo Arigotti

Ringrazio Francesca, docente di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Cagliari

Quali sono i contenuti del DDL Antisemitismo, le criticità e i suoi fini? Il modo migliore di preservare i nostri diritti è quello di esercitarli, senza spaventarsi o lasciarsi prendere dall’irrazionalità. Il disegno di legge si inserisce in una tendenza: l’uso repressivo e/o minatorio del diritto. Il presidio della Costituzione. Le definizioni (piuttosto “vaghe e generiche”) e gli indicatori adottati nel testo normativo all’esame delle Camere. La centralità della questione israelo-palestinese. Il possibile contrasto del testo normativo con alcuni principi fondamentali sanciti della Costituzione (uguaglianza e parità di trattamento). Il rapporto con la cosiddetta legge Mancino del 1993. Le critiche contro Israele e i fatti occorsi in Palestina diverrebbero veramente legalmente perseguibili? Il disegno di legge, a rigore, non stabilisce nessuna sanzione, neanche di tipo amministrativo. La cd. strategia nazionale contro l’antisemitismo. Il ruolo delle istituzioni educative e del mondo dell’informazione. La necessità di essere consapevoli dei nostri diritti e libertà. Le pressioni sociali e le sanzioni extragiuridiche. Le linee di azione sull’informazione. Le piattaforme private.

L'INTERVISTA:

Link utili:

https://www.senato.it/export/ddl/full/59733

https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto

https://jerusalemdeclaration.org/

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mancino

https://brandeiscenter.com/european-parliament-adopts-ihra-definition-of-anti-semitism/

Paolo Arigotti

Nato a Cagliari il 26 maggio 1973, Paolo Arigotti si laurea in Giurisprudenza nel 1998; nel 2020 si è laureato in Storia e Società presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. Essendo da sempre un grande appassionato di storia, viaggi, lettura, scrittura e cinema, fa il suo esordio nel mondo letterario con il romanzo Un triangolo rosa, incentrato sullo sterminio degli omosessuali in epoca nazista, premiato con diploma d’onore della giuria per la narrativa edita nell’ambito del concorso internazionale Il Molinello 2016. Pubblica poi nel 2018 Sorelle molto speciali, dedicato alla condizione delle persone affette da sindrome di Down negli anni ’30 del secolo scorso; è, inoltre, autore di diversi racconti pubblicati in varie antologie e di un manuale giuridico sul diritto sindacale. Il collegio dei segreti, dedicato, alla resistenza tedesca contro Hitler, è il suo terzo lavoro dato alle stampe. Dall’ottobre del 2022 è iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti della regione Sardegna e collabora con diverse testate e canali di divulgazione indipendenti, oltre ad essere titolare dell’omonimo canale YouTube gratuito.