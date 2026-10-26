Il primo video di Lula dopo il trionfo elettorale

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Con una campagna elettorale per il secondo turno straordinaria, Luiz Inácio Lula da Silva a 80 anni è stato riconfermato presidente del Brasile e inizierà un suo quarto mandato. Il rappresentante dell'estrema destra e del sionismo internazionale, Flavio Bolsonaro, si era aggiudicato il primo turno, ma la capacità di mobilitazione delle fasce più povere della popolazione ha permesso la storica rimonta.

Questo è stato il primo video che Lula ha deciso di pubblicare sulle reti sociali dopo il sorpasso durante lo scrutinio della sera brasiliana e poi la conferma della vittoria.

??????????PRIMER VÍDEO DE LULA CELEBRANDO LA VICTORIA EN LA SEGUNDA VUELTA https://t.co/2tvr0uk93x — Errete en Español (@erreteespanol) October 26, 2026