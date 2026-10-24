Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Storia in diretta
  • EUROPA

Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

Dalla crisi dello Stato all'impoverimento del ceto medio, fino alle proteste delle nuove generazioni: nell'intervista a Loretta Napoleoni per Storia in diretta, lo storico Angelo D'Orsi analizza le contraddizioni di un sistema che ha rinunciato alla programmazione politica e alla giustizia sociale.

790
Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

«La politica è l'arte di guardare lontano, ed è quello che manca». È forse questa la riflessione che meglio riassume l'intervento del professor Angelo d'Orsi, ospite di Loretta Napoleoni nella nuova puntata di Storia in diretta. La crisi attuale, secondo D'Orsi, si manifesta nella crescente distanza tra istituzioni e cittadini, nell'erosione del diritto allo studio e nell'incapacità dello Stato di intervenire sulle disuguaglianze.

Il professore richiama i «pensieri lunghi» di Enrico Berlinguer per denunciare una politica ormai prigioniera dell'emergenza permanente, nella quale la programmazione è stata sostituita da provvedimenti contingenti e risposte prevalentemente securitarie. «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza». Con queste parole D'Orsi invita a superare la rappresentazione delle mobilitazioni giovanili come semplici episodi di disordine pubblico. A suo giudizio, la narrazione dominante tende a concentrare l'attenzione sugli episodi di violenza, relegando in secondo piano le ragioni economiche, sociali e culturali della protesta. La questione, sostiene lo storico, non riguarda esclusivamente gli studenti. Le mobilitazioni degli agricoltori, degli autotrasportatori e di altri settori produttivi costituiscono manifestazioni differenti di un disagio che affonda le proprie radici nell'allargamento della distanza tra ricchezza e povertà.

Per D'Orsi, le nuove generazioni non chiedono necessariamente l'abolizione di ogni differenza sociale, ma il ripristino di un principio fondamentale della democrazia costituzionale: la responsabilità dello Stato nel contrastare le disuguaglianze e garantire opportunità effettive.

«Qui è la santificazione della disuguaglianza sociale e il fatto che ci si inchina al molo della ricchezza». D'Orsi utilizza l'immagine del lusso ostentato, dei beni esclusivi e dei simboli di appartenenza alle élite per descrivere una società nella quale la concentrazione della ricchezza non viene soltanto tollerata, ma elevata a modello di successo. Il contrasto diventa ancora più evidente quando lo storico racconta un incontro con alcuni agricoltori e autotrasportatori durante una protesta in Calabria. Uno di loro gli avrebbe spiegato di vendere i pomodori allo stesso prezzo di venticinque anni prima, mentre il costo del prodotto per il consumatore è enormemente superiore. Le distorsioni insopportabili di un sistema economico nel quale chi produce e chi lavora rischia di essere progressivamente penalizzato, mentre la ricchezza si concentra in altri segmenti della filiera. 

L'intervista integrale al professor Angelo D'Orsi è disponibile sul canale YouTube de l'AntiDiplomatico.

GUARDA L'INTERVISTA INTEGRALE: 

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Storia in diretta

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

20 Ottobre 2026 12:00
Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

16 Ottobre 2026 12:00
Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

13 Ottobre 2026 10:00
Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO)

Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO)

11 Ottobre 2026 11:00
Oltre Hormuz: il suicidio energetico europeo e l'occasione mancata dei BRICS - Demostenes Floros (VIDEO)

Oltre Hormuz: il suicidio energetico europeo e l'occasione mancata dei BRICS - Demostenes Floros (VIDEO)

09 Ottobre 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

07 Settembre 2026 20:00
Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

03 Settembre 2026 20:00
La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

02 Settembre 2026 14:00
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

14482
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

13542
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

11380
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

11237
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

10298
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

9588
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

9278
EUROPA

Dalla povertà alle rivolte: la vera «guerra ibrida» contro gli italiani

8368
AMERICA LATINA

Assange smaschera Bolsonaro: "Senza la capacità di dire 'no' a Washington e Tel Aviv non c'è sovranità"

RUSSIA

Dal fronte del Donbass a Starlink: perché la guerra in Ucraina è ancora lontana dalla pace

NORD-AMERICA

Trump: possibile che gli USA si spingano oltre nella loro aggressione contro l'Iran

ASIA

Alleanza segreta: come Israele sta aiutando Riad a bombardare gli Houthi

ASIA

"Dieci pillole, tutte cattive": l'Iran lancia agli USA un avvertimento stile 'Matrix'

RUSSIA

"Schizofrenia politica". Putin torna a rivolgersi ai funzionari e governanti europei

AMERICA LATINA

Ecuador, arrestata Luisa González: la repressione di Noboa e il silenzio dell’Europa

ASIA

Israele minaccia l’Egitto alla vigilia del voto

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà" di Giulia Bertotto Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

Proteste studenti: "Scioperiamo con i lavoratori, la vostra guerra non ci fermerà"

  • 22 Ottobre 2026 12:30
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza» di Loretta Napoleoni Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

  • 24 Ottobre 2026 14:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

  • 20 Ottobre 2026 13:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti