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di Michele Blanco

L’evoluzione del sistema educativo e scientifico della Repubblica Popolare Cinese rappresenta uno dei più imponenti e riusciti fenomeni di pianificazione strategica dell'era moderna. Quello che per decenni è stato considerato in Occidente un modello di mera rincorsa manifatturiera si è oggi consolidato come un’infrastruttura di eccellenza accademica globale, capace di ridefinire radicalmente gli standard della formazione avanzata. La rigida e coerente strategia statale di Pechino, orientata in modo pragmatico alla sovranità tecnologica e alla leadership nei settori scientifici e tecnologici, sta dimostrando come un assetto interamente basato sulla selezione rigorosa delle competenze possa competere e superare i modelli storici della Ivy League americana o del Triangolo d’Oro britannico, offrendo un formidabile canale di sbarco per i talenti.

Come analizzato in profondità dal sociologo Pino Arlacchi nel suo saggio La Cina spiegata all'Occidente, il prodigioso sviluppo asiatico non costituisce un'inedita e destabilizzante novità storica, bensì una spettacolare resurrezione accademica e civile di una cultura millenaria. Per circa duemila anni la Cina è stata la guida globale indiscussa dal punto di vista economico, scientifico e culturale, dimostrando come la narrazione eurocentrica secondo cui sarebbe stata l'Europa a guidare il mondo moderno sia storicamente infondata. La civiltà cinese è stata il polo principale di un'economia-mondo egemonizzata dall'Asia fin dal XIII secolo, strutturata sul principio filosofico della Tianxia, ovvero "tutti sotto lo stesso cielo", improntato a una visione inclusiva e pacifica.

Questo sfondo storico evidenzia un nodo geopolitico cruciale: la Cina persegue una via di non-espansionismo e manifesta una radicata avversione alla guerra, ponendosi in totale contrasto con le dottrine militari statunitensi. Mentre la proiezione di potere di Washington si è storicamente basata sulla forza militare, sull'intervento armato e sulla sottomissione dei mercati globali, Pechino fonda la sua potenza sul commercio, sulle infrastrutture e sull'investimento scientifico. I cinesi inventarono la polvere da sparo per i fuochi d'artificio secoli prima dell'era volgare, laddove gli europei l'hanno in seguito utilizzata per sviluppare armi da fuoco e distruzione. Attraverso il modello del socialismo di mercato, il governo è riuscito nell'impresa di indirizzare la potenza del capitalismo invece di esserne dominato; a differenza delle società occidentali, la Cina ha sottomesso le dinamiche di mercato all'interesse dello sviluppo collettivo, sradicando la povertà estrema e riaffermando l'autorità della pianificazione politica sul capitale.

A confermare la lungimiranza di questa visione contribuiscono diversi studi accademici. Nel saggio Il modello Cina, Daniel A. Bell illustra la superiorità strutturale della meritocrazia verticale cinese, in cui la selezione dei leader tramite rigidi test attitudinali garantisce standard di buon governo nettamente superiori a quelli delle democrazie elettorali occidentali, spesso vulnerabili ai populismi. A questo approccio si affianca la disamina dell'economista Claudio F. González ne Il grande sogno della Cina, che descrive l'efficacia del tecno-socialismo di Pechino nel canalizzare l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale per cementare la sovranità nazionale e l'efficienza industriale.

La reale portata di questa impostazione pedagogica trova un riscontro nei dati dell'OCSE. I risultati del test PISA mostrano un netto e sistematico distacco a favore delle nuove generazioni cinesi nei domini logico-computazionali. In matematica, a fronte di una media dei paesi OCSE scesa al minimo storico di 463 punti, la Cina ha raggiunto la quota straordinaria di 612 punti, accumulando un divario pari a circa tre anni di scolarizzazione di vantaggio. Nelle scienze naturali il sistema cinese si attesta a 597 punti contro i 482 della media dei paesi sviluppati, mentre nella valutazione delle attitudini algoritmiche oltre il 54% degli studenti cinesi si colloca nei livelli di eccellenza assoluta, rispetto a una media OCSE ferma sotto il 10%.

La stampa internazionale ha ampiamente convalidato queste evidenze. Un'analisi di The Economist sottolinea che, persino estrapolando i dati all'intera nazione e includendo le province rurali meno ricche del blocco d'eccellenza, la Cina si posizionerebbe comunque saldamente tra i vertici mondiali. Un editoriale del China Daily evidenzia come la coerenza dei programmi scolastici e gli investimenti sulle competenze logiche stiano distanziando le controparti europee e americane, mentre testate come Neo Kosmos definiscono i risultati cinesi un severo avvertimento per i sistemi educativi occidentali, segnati dal declino nelle competenze di base.

L'architrave formativo che sorregge questo primato è il Gaokao, l'esame nazionale di ammissione all'università. Gestito con misure di sicurezza militari, il Gaokao converte il percorso scolastico di milioni di candidati in un punteggio numerico oggettivo. La Repubblica Popolare Cinese opera così come una meritocrazia in cui l'accesso alle risorse d'élite e alle cariche pubbliche è subordinato a una selezione basata esclusivamente sui titoli, senza spazio per valutazioni olistiche discrezionali o raccomandazioni private. Questa architettura garantisce una reale mobilità sociale ascendente, permettendo alle classi popolari di accedere ai massimi livelli della dirigenza statale.

Tale struttura didattica poggia sulla filosofia del Chiku, ovvero la valorizzazione sociale dell'impegno e della disciplina metodica attraverso oltre 54 ore settimanali di studio. Per preservare le capacità cognitive degli studenti, il Ministero dell'Istruzione applica il divieto tassativo degli smartphone nelle scuole: ben l'83% degli studenti cinesi è sottoposto a questo regime restrittivo, la cui efficacia nell'azzerare le distrazioni digitali e salvaguardare la memoria di lavoro è confermata dai monitoraggi OCSE.

Questa macchina selettiva affonda le sue radici storiche nel Keju, il sistema degli esami di Stato introdotto dalla dinastia Sui nel VI secolo d.C. La storia cinese è caratterizzata dalla guida di un'élite intellettuale selezionata tramite concorsi pubblici estremamente severi. Già in epoca imperiale l'organizzazione delle prove garantiva la massima imparzialità: i candidati venivano isolati per giorni in celle di pietra, gli elaborati venivano identificati tramite codici numerici e ricopiati a mano dagli scribi per celare la grafia agli esaminatori. La prova centrale, il saggio in otto parti, ha educato per secoli la società a considerare l'avanzamento pubblico come il risultato diretto dell'applicazione mentale, un meccanismo che la leadership contemporanea ha ereditato e riadattato con successo alle necessità dello Stato moderno.

L'attuale transizione della Cina verso una potente tecnocrazia scientifica è la filiazione diretta di questa mentalità concorsuale. Il Ministero dell'Istruzione ha razionalizzato l'offerta universitaria eliminando oltre 12.000 corsi ritenuti obsoleti per concentrare le risorse nei laboratori di intelligenza artificiale, scienze dei materiali e semiconduttori.

Questo impianto modella l'intera burocrazia statale. La promozione dei funzionari sul territorio risponde a un rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni che monitora costantemente la crescita economica locale, la tutela dell'ambiente, l'innalzamento dei salari reali, l'urbanizzazione e la garanzia dei diritti sociali.

Si delinea così un netto contrasto con il panorama politico occidentale: la classe dirigente cinese viene selezionata mediante standard concorsuali talmente stringenti che la maggior parte dei leader europei e americani contemporanei faticherebbe a superare le soglie minime richieste per amministrare una piccola municipalità di provincia. Legando i fondi universitari, le cattedre e le carriere dei manager ai risultati effettivi e all'utilità sociale, gli atenei cinesi hanno superato quelli americani per numero di brevetti depositati. Le principali multinazionali tecnologiche non considerano più la Cina come un semplice polo produttivo, ma vi trasferiscono i propri centri di ricerca e sviluppo per attingere a un bacino di ingegneri altamente qualificati. Sancendo il primato del rigore logico-matematico e della selezione pura, la Cina si impone come la più efficace macchina di sviluppo tecnologico del pianeta, orientata al principio confuciano e socialista secondo cui la conoscenza deve servire primariamente il benessere collettivo e la stabilità dello Stato.