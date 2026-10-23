Gabbie elettorali e asfissia democratica

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di Michele Blanco

Il panorama politico contemporaneo non è semplicemente in transizione: si trova in uno stato di asfissia strutturale. La rigida e artificiale polarizzazione tra i blocchi esistenti ha smesso da tempo di produrre pensiero, riducendosi a un mero esercizio di conservazione del potere: una recita a soggetto in cui le élite si spartiscono le spoglie di uno Stato sociale in via di liquidazione.

In questo scenario di totale paralisi, l'invocazione di una forza o di un movimento capace di scompaginare gli schieramenti non è un pio desiderio idealistico, ma un'urgente necessità sistemica. Tuttavia, per comprendere l'assenza di un reale fattore di rottura e il fallimento sistematico delle nuove proposte elettorali, occorre abbandonare la pigra retorica del giornalismo da talk-show ed esaminare la questione con il rigore freddo, analitico e spietato della sociologia e delle scienze politiche. Il verdetto dei dati empirici è inequivocabile: la rappresentanza democratica è crollata, sostituita da un oligopolio della conservazione.

L'attuale immobilismo evoca con precisione la celebre e drammatica diagnosi di Antonio Gramsci nei suoi Quaderni del carcere: la crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere, e in questo chiaroscuro si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Il "fenomeno morboso" della nostra epoca è la riduzione della politica a un puro simulacro. Assistiamo a un teatro dell'assurdo in cui i cartelli elettorali si scontrano con violenza verbale su futilità identitarie e diritti di facciata, con l'unico scopo di mascherare una totale, oscena convergenza sulle scelte macroeconomiche di stampo neoliberista.

La prova empirica macroscopica di questa finzione è il dato spaventoso sull'astensionismo strutturale. Come documentato dai dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e dai report periodici dell'Istat, la diserzione dalle urne ha ormai superato stabilmente la soglia psicologica del 50% in quasi tutte le ultime elezioni amministrative ed europee. Il non-voto non è più una manifestazione di apatia passeggera, bensì il primo effettivo "partito" del Paese. Studi demoscopici condotti da istituti di ricerca sociale confermano che oltre il 57% di chi si astiene lo fa per una scelta deliberata e informata, motivata dalla totale mancanza di fiducia in partiti considerati incapaci di produrre effetti visibili sulla vita reale dei cittadini. Non siamo di fronte all'ignoranza democratica, ma al rifiuto politico e ragionato di una truffa istituzionale.

Per analizzare scientificamente lo spazio in cui un ipotetico attore di rottura dovrebbe muoversi, è necessario ricorrere al concetto di modernità liquida formulato da Zygmunt Bauman. In una società in cui le istituzioni intermedie si sono sciolte e le vecchie identità di classe sono state atomizzate, i partiti tradizionali operano come zombie burocratici. Tentano di intercettare un elettorato precario e frammentato utilizzando categorie novecentesche ormai svuotate di senso. I dati ufficiali dell'Istat certificano un declino inarrestabile dell'interesse dei cittadini: meno della metà della popolazione si informa settimanalmente di politica (48,2%) e solo una percentuale irrisoria (10,8%) frequenta dibattiti o comizi.

Un reale movimento scompaginatore non può nascere limitandosi a occupare lo spazio mediano del parlamento — operazione che la scienza politica liquida come un banale posizionamento spaziale su un asse unidimensionale. Deve, al contrario, agire come un solvente chimico capace di ridefinire lo spazio multidimensionale del conflitto, aggregando quella stragrande maggioranza invisibile che ha scelto l'astensione come estrema forma di renitenza alla leva elettorale.

La gabbia elettorale: come le leggi soffocano la democrazia

In questo quadro di decomposizione, la sociologia elettorale deve puntare il dito contro il principale dispositivo di ingegneria istituzionale utilizzato per blindare l'esistente: i sistemi elettorali attuali. Lungi dall'essere meri meccanismi tecnici e neutrali per la traduzione dei voti in seggi, le leggi elettorali contemporanee operano come veri e propri filtri censitari e politici, strutturati per negare una reale rappresentanza democratica e neutralizzare sul nascere qualsiasi spinta trasformatrice.

La perversione dei sistemi misti o surrettiziamente maggioritari risiede nella loro dichiarata ossessione per la "governabilità", un feticcio tecnocratico eretto a scapito della rappresentatività. Attraverso l'uso combinato di sbarramenti elettorali ingiustificatamente elevati, premi di maggioranza iper-maggioritari e coalizioni forzate ed eterogenee, questi sistemi ricattano l'elettore. Si produce così il paradosso del "voto utile", che costringe la cittadinanza a scegliere non il progetto politico in cui crede, ma il "meno peggio" all'interno di un'offerta pre-digerita dalle segreterie di partito.

Ancor più grave è il vulnus democratico rappresentato dai listini bloccati e dai collegi uninominali disegnati a tavolino. Privando il cittadino della reale facoltà di scegliere i propri rappresentanti, i sistemi elettorali hanno trasformato i parlamentari in dipendenti nominati direttamente dai leader. Questo meccanismo spezza definitivamente il legame di responsabilità politica tra eletto ed elettore: il parlamentare risponde unicamente a chi firma la sua candidatura, non ai bisogni del territorio o della classe sociale che dovrebbe rappresentare.

Il risultato di questa ingegneria dell'esclusione è la radicale sterilizzazione del dissenso. I sistemi elettorali attuali funzionano come una diga artificiale: non riflettono la società civile, ma la respingono, trasformando il Parlamento in una cittadella fortificata, impermeabile alle istanze popolari e strutturata per garantire la sopravvivenza della medesima ed esausta classe dirigente.

L'oligopolio del potere e la trappola della comunicazione digitale

La feroce resistenza delle attuali coalizioni a questo rimescolamento trova una spiegazione scientifica nei concetti di campo del potere e habitus elaborati da Pierre Bourdieu. I partiti politici funzionano come sistemi oligopolistici chiusi, il cui unico scopo reale è l'autoconservazione e la riproduzione del proprio personale politico. Chiunque acceda a questo campo è costretto a interiorizzare un habitus conformista che ne neutralizza il potenziale di rottura.

Questa paralisi sistemica è ulteriormente esasperata dal fenomeno della polarizzazione asimmetrica, ampiamente analizzato dalla sociologia politica contemporanea. Gli studi sui flussi elettorali dimostrano che la polarizzazione non colpisce i blocchi in modo identico: assistiamo a una spaccatura geografica e di classe che frammenta la società, dove la destra nazionalista capitalizza la rabbia delle periferie deindustrializzate e dei piccoli centri, mentre le forze progressiste tradizionali rimangono arroccate nei centri storici delle grandi città, trasformandosi in sindacati di garanzia per i ceti medio-alti e integrati nella globalizzazione. Le tensioni interne ai blocchi non sono l'espressione di un dibattito democratico vitale, ma le scosse di assestamento di cartelli elettorali uniti dal panico di perdere le proprie rendite di posizione.

Sotto il profilo della teoria della comunicazione, il fallimento storico dei movimenti che hanno preteso di scardinare il sistema risiede nell'ingenua illusione che la disintermediazione digitale potesse sostituire l'architettura dei partiti di massa. Come evidenziato da Jürgen Habermas nella sua disamina dell'agire comunicativo, lo spazio pubblico non è stato democratizzato, bensì colonizzato e devastato dalle logiche mercantili dell'algoritmo. Le analisi sulle interazioni online rivelano che i tassi di polarizzazione sulle piattaforme social superano il 58%, alimentando dinamiche tossiche di echo chamber in cui le opinioni si estremizzano per asimmetria algoritmica. I nuovi movimenti che pretendono di scompaginare gli schieramenti utilizzando le armi del marketing emotivo e dello storytelling istantaneo finiscono per essere metabolizzati dal sistema stesso, degradati a merci elettorali intercambiabili.

L'illusione tecnocratica e la spinta verso l'autoritarismo

In questo deserto pneumatico, la reazione difensiva più insidiosa del sistema è la commercializzazione di movimenti di matrice tecnocratica. Queste formazioni si presentano come manageriali, post-ideologiche e neutrali, promettendo di sostituire il conflitto politico con l'ottimizzazione amministrativa. Dal punto di vista della sociologia critica, tuttavia, la tecnocrazia commette un crimine teorico e pratico: postula che le scelte pubbliche siano problemi ingegneristici dotati di un'unica soluzione oggettiva. Sotto la maschera della competenza e del rigore dei conti, i movimenti tecnocratici nascondono la sistematica violenza della depoliticizzazione: sottraggono al voto popolare e alla discussione parlamentare le decisioni fondamentali sulla redistribuzione della ricchezza, sulla tassazione dei grandi patrimoni e sul finanziamento del welfare.

Quando queste ricette falliscono inevitabilmente — poiché l'efficienza millantata non fa che esasperare la povertà e favorire i mercati finanziari — il crollo della fiducia nelle istituzioni diventa totale. La tecnocrazia non lascia dietro di sé stabilità, ma terra bruciata democratica. È precisamente in questo deserto di rappresentanza che si creano le condizioni ideali per l'irruzione e la vittoria elettorale delle forze più retrive.

Le conseguenze tragiche di questo cortocircuito sono oggi drammaticamente visibili su scala internazionale. Lo scenario dell'America Latina offre una spaventosa convalida scientifica di come il fallimento dei moderatismi e delle soluzioni tecniche spiani sistematicamente la strada a formazioni di destra estrema e populismo reazionario. I dati sul consenso elettorale nella regione certificano un'autentica svolta autoritaria:

In Cile , la travolgente ascesa delle destre radicali guidate da José Antonio Kast ha cavalcato il risentimento contro la stagnazione economica;

, la travolgente ascesa delle destre radicali guidate da José Antonio Kast ha cavalcato il risentimento contro la stagnazione economica; In Colombia , la violenta polarizzazione ha demolito i tentativi di riforma progressista;

, la violenta polarizzazione ha demolito i tentativi di riforma progressista; In Argentina e Brasile, il radicamento di programmi iper-liberisti uniti a un brutale punitivismo penale evidenzia come la distruzione dei partiti tradizionali lasci spazio unicamente a leadership autocrate e messianiche.

Quando la tecnocrazia fallisce nel garantire la giustizia sociale, le masse impoverite non tornano verso un centro moderato e screditato, ma si rifugiano nella promessa securitaria di un ordine radicale e nella demagogia dell'uomo forte, sul modello repressivo inaugurato a El Salvador da Nayib Bukele.

Etica della responsabilità e superamento del personalismo

Qui si innesta la fondamentale distinzione weberiana tra l'etica della convinzione e l'etica della responsabilità. La sociologia della politica di Max Weber in La politica come professione ci ricorda che il demagogo populista vive della politica, sfruttando elettoralmente la rabbia immediata senza curarsi delle conseguenze (etica della convinzione). Al contrario, un movimento autenticamente trasformatore deve assumersi il carico dell'etica della responsabilità, costruendo risposte strutturali e di lungo periodo.

I dati empirici sulla composizione dell'astensionismo indicatoci dimostrano che a non votare sono, in stragrande maggioranza, le fasce della popolazione a basso reddito e con un minor livello di istruzione formalizzata. La protesta pura dei populismi di cartone non riesce a tradursi in proposta di governo perché priva di una visione strategica e di una cultura delle istituzioni, finendo per riconsegnare lo Stato a quelle stesse élite che diceva di voler combattere.

L'ostacolo più severo alla nascita di una vera forza scompaginatrice rimane l'iper-personalizzazione patologica delle nuove formazioni politiche. Come analizzato da Richard Sennett nel suo saggio sulla caduta dell'uomo pubblico, assistiamo a una degradazione della politica a puro tratto psicologico, caratteriale ed estetico del leader di turno. Il narcisismo esasperato dei moderni attori politici, che riducono complessi progetti collettivi a propri personal brand, è il meccanismo di difesa più efficace del sistema dominante. Una leadership carismatica è una condizione iniziale utile, ma senza una classe dirigente diffusa, senza un radicamento capillare nei territori e senza il rifiuto del personalismo, qualsiasi fiammata si spegne non appena si esaurisce l'effetto novità sui media.

Conclusione: ricostruire la sovranità popolare

In conclusione, rimescolare le carte della politica non può essere un'operazione cosmetica guidata da comitati d'affari tecnocratici o da effimeri movimenti di opinione digitali. Lo spazio teorico ed empirico per una rottura dei blocchi esiste, ed è certificato dal collasso storico della partecipazione democratica. Tuttavia, questo vuoto non può essere colmato da una generica invocazione della competenza, da sterili populismi di destra o da sistemi elettorali truccati per auto-riprodurre l'oligarchia.

La vera causa dell'asfissia democratica occidentale risiede nel dogma neoliberista, che per quarant'anni ha programmaticamente svuotato di significato la sovranità popolare e generato una mostruosa, insostenibile sovrapproduzione di disuguaglianze socio-economiche.

L'unica reale forza scompaginatrice in grado di invertire questa rotta non è la nascita dell'ennesimo partito centrista o tecnocratico, ma il rilancio immediato di una partecipazione popolare di matrice progressista e radicalmente anti-neoliberista. Occorre scardinare le leggi elettorali vigenti, imponendo il ritorno a sistemi proporzionali puri — come il modello scandinavo a doppio livello con seggi di compensazione — che restituiscano reale peso al voto di ogni singolo cittadino, privando le segreterie del potere oligarchico di nomina.

È attraverso la ricostruzione dei corpi intermedi, la ripoliticizzazione del conflitto sociale nei luoghi di lavoro e il primato assoluto dei diritti collettivi sulle logiche predatorie del libero mercato che si può spezzare l'egemonia culturale delle destre estreme. Solo restituendo alle classi subalterne gli strumenti organizzativi per combattere la precarietà esistenziale, ridistribuire la ricchezza accumulata dalle oligarchie e riappropriarsi fisicamente dello spazio pubblico sarà possibile sconfiggere l'astensionismo e ridare una dignità, un senso e una carne concreta alla democrazia.