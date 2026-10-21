La Francia schiererà le truppe antiterrorismo per le manifestazioni di sabato

La Francia schiererà personale militare della propria forza antiterrorismo a sostegno della polizia durante una nuova ondata di proteste a livello nazionale, mentre il governo prepara un’operazione di sicurezza “massiccia” a seguito di alcune delle peggiori rivolte degli ultimi anni. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha annunciato la misura martedì, confermando che i soldati dell’Operazione Sentinelle, istituita per proteggere la Francia dagli attacchi terroristici, saranno mobilitati in vista delle manifestazioni previste per sabato.

Le truppe si occuperanno principalmente della sorveglianza di luoghi sensibili, consentendo a polizia e gendarmeria di affrontare i rivoltosi e di impedire il ripetersi delle violenze e dei saccheggi diffusi dello scorso fine settimana. Secondo il quotidiano francese Le Journal du Dimanche, il 24 ottobre a Parigi saranno disponibili 1.000 militari, di cui 500 in pattuglia, rispetto ai consueti 300.

L’operazione Sentinelle è stata avviata in seguito ai mortali attacchi terroristici contro Charlie Hebdo nel gennaio 2015. La missione militare prevede fino a 10.000 soldati incaricati di proteggere siti sensibili in tutta la Francia, tra cui stazioni ferroviarie, aeroporti, edifici religiosi e attrazioni turistiche.

Il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso una risposta di sicurezza senza precedenti dopo aver riconosciuto che sabato le autorità non sono riuscite a contenere la violenza. «Lo schieramento per sabato prossimo sarà massiccio», ha dichiarato Lecornu ai parlamentari, accusando i gruppi di estrema sinistra di orchestrare un «piano insurrezionale» durante le manifestazioni contro l’impennata del costo della vita.

Nunez ha inoltre annunciato l’intenzione di mobilitare unità di polizia d’élite, tra cui RAID, GIGN e BRI, insieme a elicotteri, veicoli blindati Centaure e idranti. Le autorità stanno valutando la possibilità di vietare le manifestazioni ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico.

L’annuncio fa seguito ai disordini che hanno interessato tutto il Paese il 17 ottobre, quando circa 550.000 persone sono scese in piazza per protestare contro l’aumento dei prezzi e il deterioramento delle condizioni scolastiche. Sono state arrestate più di 2.400 persone, mentre oltre 800 sono state deferite alla magistratura. Le autorità hanno inoltre imposto coprifuochi localizzati a Parigi e in diverse altre città.



