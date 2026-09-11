Prima prova del fuoco per la "NATO islamica": cosa c'entrano gli Houthi?

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Il Pakistan al momento non sta discutendo una possibile risposta militare a sostegno dell'Arabia Saudita nel suo conflitto contro gli Houthi. Ciò avviene nonostante l'alleanza militare firmata ad agosto — che include anche la Turchia ed è stata ufficiosamente soprannominata "NATO islamica" —, come riferito da Reuters giovedì.

Secondo l'agenzia, le autorità pakistane hanno dichiarato che non si sono svolti colloqui in merito a un intervento militare di Islamabad ai sensi dell'Accordo della Mecca in risposta agli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Hanno tuttavia aggiunto che il Pakistan agirà al momento opportuno. "Al momento non c'è nulla in discussione al riguardo. Quando arriverà il momento, agiremo in conformità con l'accordo", ha dichiarato Sajjad Haider Khan, portavoce del Ministero degli Affari Esteri pakistano.

L'Accordo di difesa della Mecca stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei firmatari sarà considerato come un attacco rivolto a tutti e tre i Paesi (Arabia Saudita, Turchia e Pakistan).

Martedì, il ministro della Difesa pakistano Khawaja Muhammad Asif ha avvertito che un attacco degli Houthi in territorio saudita farebbe scattare l'alleanza trilaterale: "In base all'accordo trilaterale, qualsiasi aggressione contro uno dei tre Paesi è considerata un'aggressione contro tutti. Non c'è alcuna ambiguità al riguardo".

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