Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Dalla parte del lavoro
  • ITALIA

La legge di Netanyahu in Italia

717
La legge di Netanyahu in Italia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giorgio Cremaschi*
 
Il 9 settembre va alla Camera del cosiddetto Disegno di Legge 1004 “Antisemitismo,, già approvato al Senato con i voti della destra, dei centristi, di una parte del PD, mentre il resto del partito si è astenuto. La Legge è anche stata chiamata Gasparri-Del Rio per gli esponenti del Governo Meloni e del partito di Schlein che si sono impegnati in essa. È quindi un prodotto bipartisan, anche se il campo largo fa finta che non sia così, ed è una legge ideologica liberticida.
Oggi non c’è nessuna minaccia diffusa di antisemitismo nelle nostre società, oggi il razzismo colpisce i migranti e i musulmani.

Le forze che vengono dal fascismo e dal nazismo sono diventate fanatiche di Israele, da Milei in Argentina, a Abascal di Vox in Spagna, a Alice Weidel, AFD, in Germania. Quest’ultima in una intervista a Elon Musk, altro ultrà di Israele, ha affermato che Hitler era un “comunista antisemita”.

In Italia chi viene dal MSI ha fatto lo stesso percorso: da eredi di Giorgio Almirante che dirigeva “ La difesa della razza” a alleati e complici di Israele. Intanto i vertici delle comunità ebraiche, sempre più legati alla destra israeliana, si sono avvicinati alla destra europea e USA. Così la denuncia dell’antisemitismo è in realtà diventata la campagna ideologica per colpire chi sta con la Palestina d ogni forma dissenso pacifista.

L’accusa di antisemitismo contro chi lotta per la libertà di un popolo oppresso e sterminato, ribalta i valori morali della società, rovescia il rapporto tra vittima e aggressore e diventa caccia alle streghe nella Legge 1004.

Legge che adotta come canone disciplinare il protocollo IHRA, che sostanzialmente equipara il rifiuto del sionismo, cioè dell’ideologia nazionalista e suprematista che guida lo Stato di Israele, con l’odio razzista verso tutti gli ebrei. Così tanti ebrei antisionisti, da Ilan Pappé a Moni Ovadia, diventano antisemiti. Ora questa propaganda di Netanyahu diventa legge dello Stato Italiano. Con l’inquisizione nelle scuole e nelle università e la persecuzione dell’impegno antifascista contro il sionismo. Chi vota questa legge o non si oppone ad essa non solo è complice di Netanyahu, ma vuole che comandi anche in Italia.
 
*Commento Facebook del 9 settembre 2026

Giorgio Cremaschi

Giorgio Cremaschi

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Dalla parte del lavoro

E' colpa loro

E' colpa loro

07 Settembre 2026 06:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

18 Agosto 2026 16:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

01 Giugno 2026 08:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

23 Maggio 2026 10:00
Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

11 Maggio 2026 22:00
Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

01 Maggio 2026 11:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

01 Marzo 2026 00:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

26 Febbraio 2026 18:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

19797
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

16430
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

15708
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

14023
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13404

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

10974
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

9943
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

9732
RUSSIA

Lavrov: "L'Europa è l'incarnazione del male nella storia"

ASIA

Incendi e impianti petroliferi bloccati: nuovo maxi attacco yemenita nel sud dell'Arabia Saudita

ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

MEDITERRANEO

"Guerra totale in Cisgiordania": il duro monito di Israel Katz all'Autorità Palestinese

AMERICA LATINA

Il Messico prepara la battaglia contro i bot e le ingerenze elettorali

ASIA

Iran: "Ecco come le navi USA cercano di sfuggire ai nostri radar'"

RUSSIA

Mosca: "Zelensky ha superato persino Bin Laden'"

EUROPA

Weidel (AfD): 'Serve un canale aperto con la Russia, Berlino torni neutrale'"

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Giulia Bertotto Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 08 Settembre 2026 20:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili di Geraldina Colotti L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

  • 08 Settembre 2026 16:20
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica di Giuseppe Giannini L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

  • 09 Settembre 2026 12:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti