La legge di Netanyahu in Italia

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di Giorgio Cremaschi*

Il 9 settembre va alla Camera del cosiddetto Disegno di Legge 1004 “Antisemitismo,, già approvato al Senato con i voti della destra, dei centristi, di una parte del PD, mentre il resto del partito si è astenuto. La Legge è anche stata chiamata Gasparri-Del Rio per gli esponenti del Governo Meloni e del partito di Schlein che si sono impegnati in essa. È quindi un prodotto bipartisan, anche se il campo largo fa finta che non sia così, ed è una legge ideologica liberticida.

Oggi non c’è nessuna minaccia diffusa di antisemitismo nelle nostre società, oggi il razzismo colpisce i migranti e i musulmani.





Le forze che vengono dal fascismo e dal nazismo sono diventate fanatiche di Israele, da Milei in Argentina, a Abascal di Vox in Spagna, a Alice Weidel, AFD, in Germania. Quest’ultima in una intervista a Elon Musk, altro ultrà di Israele, ha affermato che Hitler era un “comunista antisemita”.



In Italia chi viene dal MSI ha fatto lo stesso percorso: da eredi di Giorgio Almirante che dirigeva “ La difesa della razza” a alleati e complici di Israele. Intanto i vertici delle comunità ebraiche, sempre più legati alla destra israeliana, si sono avvicinati alla destra europea e USA. Così la denuncia dell’antisemitismo è in realtà diventata la campagna ideologica per colpire chi sta con la Palestina d ogni forma dissenso pacifista.



L’accusa di antisemitismo contro chi lotta per la libertà di un popolo oppresso e sterminato, ribalta i valori morali della società, rovescia il rapporto tra vittima e aggressore e diventa caccia alle streghe nella Legge 1004.



Legge che adotta come canone disciplinare il protocollo IHRA, che sostanzialmente equipara il rifiuto del sionismo, cioè dell’ideologia nazionalista e suprematista che guida lo Stato di Israele, con l’odio razzista verso tutti gli ebrei. Così tanti ebrei antisionisti, da Ilan Pappé a Moni Ovadia, diventano antisemiti. Ora questa propaganda di Netanyahu diventa legge dello Stato Italiano. Con l’inquisizione nelle scuole e nelle università e la persecuzione dell’impegno antifascista contro il sionismo. Chi vota questa legge o non si oppone ad essa non solo è complice di Netanyahu, ma vuole che comandi anche in Italia.

*Commento Facebook del 9 settembre 2026