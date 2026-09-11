Gli Houthi conquistano Moka e stringono la presa su Bab el-Mandeb

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La guerra in Yemen torna a spostare gli equilibri sul Mar Rosso. Gli Houthi hanno preso il controllo della città portuale di Moka, sulla costa occidentale del Paese, e stanno continuando ad avanzare verso altre località, sottraendo territori alle forze sostenute dall’Arabia Saudita. La conquista di Moka assume un peso che va ben oltre la dimensione territoriale. La città si trova infatti a soli 65 chilometri dallo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta. «Abbiamo preso il controllo di Bab el-Mandeb», ha dichiarato Mohammed al Bukhaiti, alto esponente di Ansar Allah.

Secondo i media iraniani, il gruppo yemenita controllerebbe ormai l’intero territorio costiero. Se confermata, la conquista rappresenterebbe un significativo rafforzamento della posizione degli Houthi lungo una rotta essenziale per i traffici tra Asia ed Europa. Attraverso Bab el-Mandeb le navi provenienti dall’Oceano Indiano entrano nel Mar Rosso e raggiungono poi il Mediterraneo passando per il Canale di Suez, attraverso cui nel 2023 transitava circa il 12-15% del commercio mondiale. La rilevanza dello stretto è ulteriormente aumentata dopo l’interruzione del traffico attraverso Hormuz nel 2026, un altro snodo cruciale per il commercio energetico globale. L’Arabia Saudita ha cercato di compensare la situazione deviando parte delle proprie esportazioni di greggio verso il Mar Rosso attraverso l’oleodotto Est-Ovest, che può trasportare fino a 7 milioni di barili al giorno.

L’avanzata degli Houthi arriva dunque in un momento particolarmente delicato per i flussi energetici internazionali. Non sorprende che, parallelamente alle operazioni militari, il mercato abbia già reagito: il Brent ha superato i 107 dollari al barile, tornando sopra questa soglia per la prima volta dallo scorso maggio. L’escalation era iniziata a luglio, segnando di fatto la fine della fragile tregua che dal 2022 aveva congelato le principali linee del fronte yemenita. Da allora gli Houthi hanno aumentato la pressione sull’Arabia Saudita, mentre Riad ha intensificato le proprie operazioni militari.

La conquista della costa occidentale e di Moka apre ora una nuova fase. Il controllo di questo tratto di territorio consente ad Ansar Allah di esercitare una pressione crescente sulle rotte del Mar Rosso, trasformando la geografia del conflitto yemenita in una questione sempre più regionale. E mentre il Pakistan avverte della possibile apertura di nuove linee rosse in Medio Oriente, il controllo di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi rischia di diventare una delle principali variabili strategiche di una regione già attraversata da profonde tensioni.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it