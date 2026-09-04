Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

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Il recente viaggio del Presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan (per il vertice SCO di Bishkek) ed Egitto non è una semplice tourné diplomatica, ma la mappa di un mondo che sta cambiando pelle. In questa nuova analisi, il Prof. Fabio Massimo Parenti ci guida alla scoperta di come si sta costruendo, dati e progetti alla mano, un ordine internazionale più equo, svincolato dalla logica dei blocchi e dell'egemonismo occidentale.

Mentre l'Occidente abbandona i principi della globalizzazione a vantaggio di pochi, la SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) celebra i suoi 25 anni evolvendosi da alleanza di sicurezza contro i "Tre Mali" a principale piattaforma multilaterale dell'Eurasia. Dallo "Spirito di Shanghai" alle nuove Iniziative Globali cinesi, fino ai mega-progetti sull'Intelligenza Artificiale e le energie verdi: scopriamo come Pechino stia tracciando la "road map" verso la Comunità dal futuro condiviso per l'intera umanità.

Un'analisi indispensabile per comprendere la vera tettonica della geopolitica mondiale, che salda l'Eurasia al Medio Oriente, all'Africa e al Mediterraneo.

Fabio Massimo Parenti L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China.

Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024