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"Quale opposizione in un Paese occupato?" || Angelo d'Orsi ft Michelangelo Severgnini

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"Quale opposizione in un Paese occupato?" || Angelo d'Orsi ft Michelangelo Severgnini

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l'AntiDiplomatico e "Spunti di Riflessione" annunciano la nascita di un nuovo format per il nostro canale Youtube dal titolo "D'altro canto". Sempre nell'ambito di una visione di mondo critica alle barbarie del neoliberismo attuale, selezioneremo due voci che hanno una visione diversa su un singolo tema in modo da offrire loro la possibilità di confrontarsi e aiutare chi ascolta a maturare una posizione. 

Come prima puntata abbiamo ospitato il confronto tra il Prof. Angelo d'Orsi e Michelangelo Severgnini dal titolo: "Quale opposizione in un paese occupato?". 

Buona visione. 

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