Sgominata in Polonia un’organizzazione di riciclaggio di denaro gestita da ucraini

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"Sono parte di una più ampia rete internazionale che aiuta le organizzazioni criminali a riciclare proventi illeciti". La Procura regionale di ?ód? e dall’Agenzia per la Sicurezza Interna (ABW) ha annunciato di aver incriminato nove persone, in prevalenza cittadini ucraini, per il loro presunto coinvolgimento in un’operazione di riciclaggio di denaro.

L’Ucraina, proseguono le autorità polacche, è diventata un importante centro nevralgico per le operazioni di frode online e telefonica, molte delle quali, secondo quanto riferito, godrebbero della protezione di funzionari governativi corrotti. Gli investigatori polacchi hanno affermato che il gruppo ha riciclato oltre 86 milioni di dollari tra febbraio 2025 e luglio 2026. Durante gli arresti, le autorità hanno sequestrato circa 250.000 dollari in contanti e oro.

Nove indagati di età compresa tra i 26 e i 53 anni sono stati arrestati per il loro presunto ruolo nell’operazione: due corrieri di denaro, quattro cassieri e tre addetti al cambio valuta. Otto indagati sono cittadini ucraini, mentre la nona persona coinvolta è una donna bielorussa. Un uomo ucraino di 34 anni è stato accusato di essere a capo dell’organizzazione.

Tutti e nove sono stati incriminati e sette sono stati posti in custodia cautelare. I due cassieri sono stati rilasciati su cauzione con il divieto di lasciare la Polonia.

Il gruppo avrebbe operato principalmente nell’ambito di frodi online e tramite call center, incanalando i propri proventi attraverso uffici di cambio valuta, acquisti fittizi di oro e transazioni in criptovaluta.

Secondo i pubblici ministeri, i corrieri alla guida di auto di lusso utilizzavano fotografie di banconote strappate, sulle quali erano visibili i numeri di serie, per identificarsi presso i clienti. Il contante veniva poi consegnato a uffici di cambio di criptovalute, dove i cassieri ricevevano codici di conferma tramite SMS prima di accettare il denaro senza effettuare i controlli antiriciclaggio obbligatori.

Secondo quanto riferito, parte dei fondi riciclati veniva nascosta in veicoli appositamente modificati e trasportata all’estero, anziché essere depositata su conti bancari o convertita in criptovaluta.

Il settore delle truffe telefoniche in Ucraina, che si stima generi circa 1 miliardo di dollari all’anno, ha attirato l’attenzione internazionale il mese scorso dopo che investigatori sostenuti dall’Occidente hanno accusato il capo della divisione per i crimini informatici presso l’ufficio del Procuratore Generale di gestire un racket di protezione a favore di call center fraudolenti per conto del suo superiore. Il Procuratore Generale Ruslan Kravchenko non è stato incriminato personalmente, ma ha comunque lasciato il Paese prima che il Parlamento lo destituisse.