Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • EUROPA

Sgominata in Polonia un’organizzazione di riciclaggio di denaro gestita da ucraini

656
Sgominata in Polonia un’organizzazione di riciclaggio di denaro gestita da ucraini

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

"Sono parte di una più ampia rete internazionale che aiuta le organizzazioni criminali a riciclare proventi illeciti". La Procura regionale di ?ód? e dall’Agenzia per la Sicurezza Interna (ABW) ha annunciato di aver incriminato nove persone, in prevalenza cittadini ucraini, per il loro presunto coinvolgimento in un’operazione di riciclaggio di denaro.

L’Ucraina, proseguono le autorità polacche, è diventata un importante centro nevralgico per le operazioni di frode online e telefonica, molte delle quali, secondo quanto riferito, godrebbero della protezione di funzionari governativi corrotti. Gli investigatori polacchi hanno affermato che il gruppo ha riciclato oltre 86 milioni di dollari tra febbraio 2025 e luglio 2026. Durante gli arresti, le autorità hanno sequestrato circa 250.000 dollari in contanti e oro.

Nove indagati di età compresa tra i 26 e i 53 anni sono stati arrestati per il loro presunto ruolo nell’operazione: due corrieri di denaro, quattro cassieri e tre addetti al cambio valuta. Otto indagati sono cittadini ucraini, mentre la nona persona coinvolta è una donna bielorussa. Un uomo ucraino di 34 anni è stato accusato di essere a capo dell’organizzazione.

Tutti e nove sono stati incriminati e sette sono stati posti in custodia cautelare. I due cassieri sono stati rilasciati su cauzione con il divieto di lasciare la Polonia.

Il gruppo avrebbe operato principalmente nell’ambito di frodi online e tramite call center, incanalando i propri proventi attraverso uffici di cambio valuta, acquisti fittizi di oro e transazioni in criptovaluta.

Secondo i pubblici ministeri, i corrieri alla guida di auto di lusso utilizzavano fotografie di banconote strappate, sulle quali erano visibili i numeri di serie, per identificarsi presso i clienti. Il contante veniva poi consegnato a uffici di cambio di criptovalute, dove i cassieri ricevevano codici di conferma tramite SMS prima di accettare il denaro senza effettuare i controlli antiriciclaggio obbligatori.

Secondo quanto riferito, parte dei fondi riciclati veniva nascosta in veicoli appositamente modificati e trasportata all’estero, anziché essere depositata su conti bancari o convertita in criptovaluta.

Il settore delle truffe telefoniche in Ucraina, che si stima generi circa 1 miliardo di dollari all’anno, ha attirato l’attenzione internazionale il mese scorso dopo che investigatori sostenuti dall’Occidente hanno accusato il capo della divisione per i crimini informatici presso l’ufficio del Procuratore Generale di gestire un racket di protezione a favore di call center fraudolenti per conto del suo superiore. Il Procuratore Generale Ruslan Kravchenko non è stato incriminato personalmente, ma ha comunque lasciato il Paese prima che il Parlamento lo destituisse.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

La Francia schiererà le truppe antiterrorismo per le manifestazioni di sabato

La Francia schiererà le truppe antiterrorismo per le manifestazioni di sabato

21 Ottobre 2026 09:00
Zajárova paragona i leader europei ai “topi che piangevano, ma continuavano a rosicchiare il cactus”

Zajárova paragona i leader europei ai “topi che piangevano, ma continuavano a rosicchiare il cactus”

21 Ottobre 2026 08:00
Witkoff potrebbe incontrare Putin presto (Cremlino)

Witkoff potrebbe incontrare Putin presto (Cremlino)

21 Ottobre 2026 08:00
Ufficiale ucraino addetto alla coscrizione, già condannato per corruzione, accusato di aver picchiato a morte una recluta

Ufficiale ucraino addetto alla coscrizione, già condannato per corruzione, accusato di aver picchiato a morte una recluta

21 Ottobre 2026 08:00
Teheran: Ciò che preoccupa gli Stati Uniti dell'Iran va oltre il programma nucleare

Teheran: Ciò che preoccupa gli Stati Uniti dell'Iran va oltre il programma nucleare

21 Ottobre 2026 08:00
Il figlio maggiore di Trump prende privatamente le distanze dal padre sulla guerra contro l'Iran

Il figlio maggiore di Trump prende privatamente le distanze dal padre sulla guerra contro l'Iran

21 Ottobre 2026 08:00
Una terza portaerei USA è diretta in Medio Oriente: quando arriverà?

Una terza portaerei USA è diretta in Medio Oriente: quando arriverà?

21 Ottobre 2026 08:00
Narcotrafficanti messicani in Ucraina per imparare a usare i droni: gli USA indagano

Narcotrafficanti messicani in Ucraina per imparare a usare i droni: gli USA indagano

21 Ottobre 2026 07:00
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

13374
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

11034
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

10971
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

10365
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

9894
EUROPA

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

8690
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

8008
EUROPA

Altro che solidarietà a Kiev: la grande truffa tedesca degli "aiuti" militari all'Ucraina

7924
EUROPA

La Francia schiererà le truppe antiterrorismo per le manifestazioni di sabato

RUSSIA

Zajárova paragona i leader europei ai “topi che piangevano, ma continuavano a rosicchiare il cactus”

EUROPA

Sgominata in Polonia un’organizzazione di riciclaggio di denaro gestita da ucraini

RUSSIA

Witkoff potrebbe incontrare Putin presto (Cremlino)

EUROPA

Ufficiale ucraino addetto alla coscrizione, già condannato per corruzione, accusato di aver picchiato a morte una recluta

ASIA

Teheran: Ciò che preoccupa gli Stati Uniti dell'Iran va oltre il programma nucleare

NORD-AMERICA

Il figlio maggiore di Trump prende privatamente le distanze dal padre sulla guerra contro l'Iran

ASIA

Una terza portaerei USA è diretta in Medio Oriente: quando arriverà?

Funerali Khamenei: non solo lutto, ma un messaggio di resistenza al mondo intero di Giulia Bertotto Funerali Khamenei: non solo lutto, ma un messaggio di resistenza al mondo intero

Funerali Khamenei: non solo lutto, ma un messaggio di resistenza al mondo intero

  • 21 Ottobre 2026 11:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump di Loretta Napoleoni Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

  • 20 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce   Una finestra aperta Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

Da Torino a Changchun: la fiaccola delle Universiadi che unisce

  • 20 Ottobre 2026 13:00
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

  • 20 Ottobre 2026 13:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi di Paolo Desogus Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

  • 19 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra di Giuseppe Giannini Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra

Continuons le combat: le piazze d'Europa contro carovita e guerra

  • 20 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti