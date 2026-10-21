Una terza portaerei USA è diretta in Medio Oriente: quando arriverà?

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Gli Stati Uniti stanno inviando in Medio Oriente il gruppo d'attacco della portaerei USS Theodore Roosevelt e la 13ª Unità di Spedizione dei Marines. La notizia è stata riportata il 20 ottobre da Jennifer Griffin, corrispondente capo di Fox News per la sicurezza nazionale, che su X ha citato due funzionari statunitensi.

Secondo la giornalista, le navi giungeranno nella regione entro la fine di novembre, portando un rinforzo di circa 10.000 tra marinai e fanti di marina. Una volta arrivata a destinazione, la USS Roosevelt diventerà la terza portaerei statunitense nell'area, affiancando la USS George H.W. Bush, giunta ad aprile, e la USS George Washington, arrivata a metà agosto per sostituire la USS Abraham Lincoln. Griffin ha evidenziato che questo schieramento offrirà a Washington maggiori opzioni operative, in un momento in cui il presidente statunitense Donald Trump starebbe valutando un'intensificazione degli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine.

Attualmente, i gruppi d'attacco della USS George H.W. Bush e della USS George Washington si trovano nel Mar Arabico. L'Unità di Spedizione dei Marines e il Gruppo Anfibio comprendono solitamente circa 4.200 elementi, mentre il gruppo d'attacco della portaerei Roosevelt conta all'incirca 6.000 marinai. Sebbene la USS Roosevelt sia in grado di raggiungere il Medio Oriente già entro la fine della prossima settimana, un alto funzionario statunitense consultatosi con Fox News ha precisato che l'arrivo della nave avverrà più probabilmente entro la fine di novembre.

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