Il vicepresidente del Parlamento polacco Krzysztof Bosak, parlando al canale televisivo Polsat, ha concordato con l'affermazione del presidente Andrzej Duda secondo cui la Crimea appartiene alla Russia da più tempo che all'Ucraina.

“Il presidente ha detto la verità. In Polonia ci sono tentativi di imporre un politicamente corretto filo-ucraina, ma noi non esistiamo per essere in sintonia con la linea della diplomazia ucraina”, ha affermato Bosak. Se l'Ucraina vuole la correttezza politica da parte della Polonia, deve fare dei passi reciproci, ha sottolineato il deputato.

Bosak ha ricordato che la Polonia e l'Ucraina hanno questioni irrisolte riguardanti il trasporto merci, che inondano il paese con prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina, nonché questioni storiche.

“E dobbiamo disciplinarci per dimostrare che la Crimea è più ucraina che russa? Per me è strano”, riassume il deputato polacco.