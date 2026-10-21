Witkoff potrebbe incontrare Putin presto (Cremlino)

Mosca si aspetta che l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, incontri il presidente russo Vladimir Putin nel prossimo futuro. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Martedì i mediatori statunitensi hanno tenuto colloqui con il leader ucraino Vladimir Zelensky a Oslo, capitale norvegese.

La Russia apprezza molto gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti, ha dichiarato Peskov nel corso di una conferenza stampa martedì, aggiungendo che Mosca considera ogni incontro tra Putin e gli inviati di Trump «molto importante e tempestivo». Non ha fornito alcun dettaglio sulla data o sul luogo di un potenziale incontro, ma ha affermato che il Cremlino si aspetta che Witkoff informi Mosca sui risultati dei colloqui di martedì con Zelensky e i suoi sostenitori europei.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato martedì che la Russia è disposta a discutere qualsiasi iniziativa economica e finanziaria proposta da Washington, a condizione che sia “vantaggiosa per noi”. Dopo aver ricordato come Mosca non farà concessioni politiche unilaterali, Lavrov ha sottolineato che eventuali accordi con gli Stati Uniti potrebbero non durare oltre il mandato di Trump. «La storia della presidenza americana è caratterizzata da una tradizione politica ben consolidata… secondo la quale un nuovo presidente non è vincolato da alcuna decisione presa dal proprio predecessore», ha affermato Lavrov, aggiungendo che ciò conferisce agli Stati Uniti un vantaggio nei negoziati e che Mosca è ben consapevole che Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, potrebbero cercare di «organizzare qualcosa» tenendo conto di questo aspetto. La Russia non dovrebbe aspettarsi «qualche favore politico che ci aiuti a superare tutte le questioni globali», ha proseguito Lavrov. «Dobbiamo contare esclusivamente su noi stessi».

Martedì mattina, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, che ha ospitato l’incontro tra Zelensky e i negoziatori statunitensi, ha dichiarato che Witkoff si recherà mercoledì a San Pietroburgo per un incontro con la leadership russa. Secondo Store, le proposte che l’inviato speciale di Trump potrebbe avanzare potrebbero includere un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. I media ucraini hanno inoltre riferito che, tra le altre potenziali proposte, figurava una tregua energetica.

La scorsa settimana, il Financial Times ha riportato che Washington ha proposto di sbloccare miliardi di euro di beni russi detenuti nell’UE per dare slancio ai colloqui di pace sull’Ucraina nel corso dei negoziati a Miami con funzionari provenienti da Ucraina, Francia, Germania, Gran Bretagna, UE e NATO. L’idea è stata osteggiata con veemenza dai sostenitori europei di Kiev, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz.