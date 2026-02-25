Accordo Israele-Somaliland: base militare nel Golfo di Aden e il piano per sfollare i palestinesi da Gaza

La prima delegazione ufficiale del Somaliland è arrivata in Israele il 24 febbraio, segnando la prima visita ufficiale del territorio separatista somalo da quando Israele lo ha riconosciuto come nazione indipendente nel dicembre 2025.

Secondo quanto riferito, il viaggio si concentrerà sulla cooperazione nella gestione delle risorse idriche e sulle esportazioni di tecnologie agricole.

La delegazione è guidata da Aden Abdullah Abdullah, direttore generale del Ministero delle acque del Somaliland, e comprende l'ingegnere capo Omar Ahmed Ibrahim e altri alti funzionari governativi.

Durante la visita, i funzionari hanno visitato il Centro nazionale per l'educazione e l'innovazione idrica presso il complesso di trattamento delle acque reflue di Shafdan a Rishon LeZion, dove vengono sviluppati e testati sistemi avanzati per il riciclo dell'acqua, la resilienza climatica e l'efficienza energetica.

Secondo quanto riferito dal Jerusalem Post, la visita mira a presentare ai funzionari del Somaliland soluzioni sviluppate da Israele per "affrontare la carenza d'acqua e gestire una complessa economia idrica in un contesto di cambiamenti climatici e altre sfide ambientali".

La gestione delle risorse idriche rimane una delle principali sfide per lo sviluppo del Somaliland, un territorio di circa 6,2 milioni di persone che deve far fronte a carenze di acqua potabile, siccità ricorrenti, dipendenza dalle falde acquifere, sistemi di monitoraggio limitati e perdite significative nelle reti comunali.

Oltre ai briefing tecnici, le parti stanno valutando una possibile cooperazione nella formazione professionale e nello sviluppo delle infrastrutture, tra cui la desalinizzazione dell'acqua salmastra, i sistemi di monitoraggio delle fonti idriche e le misure per ridurre le perdite d'acqua.

Il presidente del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi ha dichiarato in precedenza che il territorio sta cercando un “accordo di partenariato” con Israele incentrato sul commercio, sugli investimenti e sull’accesso alle sue “ricchissime” risorse minerarie ed energetiche in cambio di tecnologia israeliana.

La visita segue la decisione presa da Israele nel dicembre 2025 di riconoscere il Somaliland come Stato, aprendo la strada a un impegno istituzionale diretto tra le due parti.

Il riconoscimento ha scatenato una diffusa condanna da parte dei paesi africani e dell'Asia occidentale, tra cui l'Egitto, il cui ministro degli Esteri ha messo in guardia le controparti in Somalia, Turchia e Gibuti circa gli "sviluppi pericolosi" nel Corno d'Africa, secondo il Ministero degli Esteri egiziano.

Il Cairo ha avvertito che il riconoscimento delle regioni separatiste mina "l'unità e l'integrità territoriale" della Somalia e minaccia "la pace e la sicurezza internazionale", una posizione condivisa dai funzionari somali che hanno espresso un "rigetto categorico" della mossa.

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha dichiarato il 31 dicembre che il Somaliland ha accettato di reinsediare i palestinesi espulsi da Gaza, di ospitare una base militare israeliana nel Golfo di Aden e di aderire agli Accordi di Abramo in cambio del riconoscimento, definendo la mossa "molto inaspettata e strana" in alcune dichiarazioni ad Al Jazeera.

Ha avvertito che la mossa potrebbe destabilizzare il Corno d'Africa e facilitare lo sfollamento forzato dei palestinesi , citando informazioni di intelligence secondo cui il Somaliland avrebbe accettato condizioni tra cui il reinsediamento e l'accesso militare israeliano nei pressi del Golfo di Aden.

