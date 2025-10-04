L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

di Gao Jian*

L'introduzione del visto K-Visa da parte della Cina, in vigore dal 1° ottobre 2025, come passo trasformativo nella politica globale per i talenti, indica una svolta strategica verso l'apertura istituzionale e la collaborazione internazionale. Questa iniziativa, rivolta ai giovani professionisti STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), offre una flessibilità senza precedenti per la ricerca, l'imprenditorialità e gli scambi culturali. Sottolinea la consapevolezza della Cina che "lo sviluppo richiede la partecipazione di talenti da tutto il mondo", una filosofia radicata in strategie nazionali come l'agenda per lo "sviluppo guidato dai talenti" delineata al 20° Congresso del Partito.

La politica del visto K-Visa considera i talenti internazionali una risorsa strategica chiave per assumere iniziative nella competizione scientifica e tecnologica globale e promuovere uno sviluppo di alta qualità. A tal fine, la Cina si impegna a creare un sistema istituzionale per i talenti con appeal e competitività a livello internazionale, con misure chiave che si riflettono su molteplici dimensioni. Per quanto riguarda la facilitazione dei visti e della residenza, il sistema normativo è particolarmente ben strutturato, non solo prevedendo visti R validi fino a 10 anni per i talenti di alto livello, per agevolare il loro ingresso, ma introducendo anche il nuovo visto K per i giovani talenti scientifici e tecnologici sotto i 40 anni, in vigore dal 1° ottobre 2025. Questa misura innovativa, che può essere richiesta senza la sponsorizzazione del datore di lavoro, riduce notevolmente la soglia minima per l'ingresso in Cina di giovani studiosi di talento, dimostrando la visione a lungo termine della politica per lo sviluppo di un bacino di talenti e la sua grande attenzione al potenziale giovanile.

Oltre alla facilitazione dei visti, la Cina si concentra anche sulla creazione di un sistema di servizi e supporto completo e di facile utilizzo, volto a risolvere le "preoccupazioni" che i talenti potrebbero avere dopo il loro arrivo. Sono previste una serie di misure utili per gli aspetti critici della vita, dalle procedure di ingresso e uscita e dalla residenza a lungo termine alle agevolazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, all'assicurazione sociale, alle garanzie abitative e persino all'istruzione dei figli. Attraverso la creazione di comunità di talenti internazionali e piattaforme di servizi "one-stop", si cerca di creare un ambiente favorevole in cui i talenti possano "arrivare, rimanere e prosperare", consentendo loro di stabilirsi e concentrarsi su attività innovative in Cina.

Attraverso una progettazione strategica di alto livello, una continua innovazione istituzionale e una meticolosa ottimizzazione dei servizi, la politica cinese per i talenti internazionali sta dimostrando un potente effetto magnetico, iniettando un flusso continuo di supporto intellettuale internazionale nello sviluppo innovativo del Paese. Inserendo il visto in un più ampio programma di "apertura sistemica" – che include riforme nella governance dei dati, standard verdi e integrazione finanziaria – la Cina dimostra che la mobilità dei talenti è indissolubilmente legata alla fiducia istituzionale. Il piano del governo di pubblicare linee guida dettagliate tramite le ambasciate e di ottimizzare i sistemi di candidatura riflette un approccio pragmatico e iterativo.

La competizione per i talenti è sempre presente nel mondo, poiché tutti i Paesi modernizzati hanno piena consapevolezza dell'importanza dei talenti per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Gli Stati Uniti vantano i loro tradizionali vantaggi nell'attrarre professionisti altamente qualificati. Storicamente, gli Stati Uniti hanno dominato come destinazione per i professionisti d'élite. Tuttavia, il programma di visti H-1B statunitense, recentemente adottato, ha proposto una nuova norma a settembre 2025 con modifiche significative. È stata introdotta una nuova tassa di 100.000 dollari su alcune nuove domande e si è proposto il passaggio da una lotteria casuale a un sistema di selezione ponderato in base al livello salariale. La politica ha un impatto particolare sull'India, poiché i cittadini indiani rappresentavano il 71% di tutte le domande H-1B approvate nel 2024. L'aumento delle barriere ha spinto paesi come Canada, Germania e Australia a intensificare gli sforzi di reclutamento per la corsa ai talenti di alto livello. Sebbene gli effetti del nuovo visto H-1B statunitense sulla mobilità globale dei talenti tecnologici debbano ancora essere valutati, è ampiamente riconosciuto che gli Stati Uniti non sono l'unica destinazione attraente per i talenti di livello mondiale.

La Cina si impegna a costruire un mondo internazionale multilaterale per il miglioramento dell'attuale ordine internazionale. La nuova politica sui visti contribuirà a questo obiettivo. Le politiche cinesi per i talenti sono strategicamente progettate per rafforzare il suo impegno verso una società aperta. L'introduzione del visto K per i giovani talenti stranieri nei settori STEM, che semplifica l'ingresso senza un datore di lavoro sponsor, segnala un sistema più accessibile. È in linea con gli obiettivi più ampi di integrazione della Cina nelle reti globali dell'innovazione.

A livello multilaterale, queste iniziative sono intese come un contributo alle sfide globali condivise, come il cambiamento climatico e la salute pubblica, posizionando la Cina come partner collaborativo nella comunità globale. I talenti vengono attivamente coltivati per un coinvolgimento più profondo nei campi di ricerca pionieristici e nelle strutture di governance globale. In definitiva, questi sforzi mirano a proiettare un'immagine della Cina come un hub aperto all'interno dei flussi globali di talenti, in contrasto con le tendenze protezionistiche in altri Paesi e sottolineando il suo ruolo nel promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di conoscenze.

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione per i talenti come un'iniziativa collaborativa piuttosto che una competizione geopolitica. Sostituendo la rigidità con la flessibilità e l'isolamento con l'integrazione, la politica sottolinea il ruolo della Cina come attore responsabile in un mondo multipolare. Mentre gli Stati Uniti e altre nazioni si nascondono dietro barriere, l'apertura della Cina offre un modello di come gli Stati possano sfruttare i benefici della globalizzazione attraverso l'innovazione istituzionale. Il K-Visa non mira a sostituire l'ordine guidato dagli Stati Uniti, ma ad arricchirlo con diversi percorsi di progresso. Mentre le sfide globali, dai cambiamenti climatici alle pandemie, richiedono soluzioni collettive, il modello cinese di mobilità dei talenti promette di promuovere la prosperità condivisa attraverso l'apprendimento e lo scambio reciproci.



*Direttore del Centro per la comunicazione interpersonale sino-britannica presso la Shanghai International Studies University

Jian Gao Ricercatore senior presso l'Università di Studi Internazionali di Shanghai. Ricopre il ruolo di Direttore del Centro per gli Studi Britannici e Direttore del Centro per gli Studi Europei presso la stessa università. I suoi principali interessi accademici riguardano gli Studi Culturali Comparati e la Storia Intellettuale cinese ed europea. È ricercatore non residente del China Forum presso l'Università Tsinghua. Il Professor Gao è inoltre un noto editorialista per diverse testate nazionali e internazionali.