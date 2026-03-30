Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. rethink.power

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

319
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech


di Alessandro Bartoloni

Che cosa è l’Anticristo? Secondo Peter Thiel, il miliardario fondatore di Palantir, è un governo mondiale fondato sulla pace e la sicurezza dei cittadini nel quale non esistono più gerarchie di genere e di razza tra le persone. E nel quale la libertà è completamente scomparsa a causa di una sorveglianza totale degli individui. La sua proposta per salvare il mondo dalla venuta di questo “anticristo” è quanto meno originale: rilanciare il capitalismo in occidente liberandolo da ciò che lo frena (burocrazia, politiche ambientali, stato sociale) e dare pieni poteri politici ai magnati del tech.

Pura follia? Forse, ma nell’occidente post-democratico anche le bizzarre e fantasiose visioni politico-religiose di un miliardario statunitense potrebbero determinare tramite progetti politici e soprattutto il monopolio esercitato sui servizi tecnologici “fondamentali” la nostra vita quotidiana nei prossimi anni. Già oggi i software di Palantir sono usati dalle più importanti intelligence occidentali e hanno avuto un ruolo decisivo, solo per citare i casi più eclatanti, nel rapimento di Maduro, e nella guerra in Iran.

Thiel è stato a Roma poco tempo fa, dal 15 al 18 marzo, per tenere un ciclo di conferenze di seminari sull’Anticristo. Puro Folklore? Fino a un certo punto. Visto che Thiel oltre a essere uno degli uomini più potenti al mondo è diventato un trumpiano di ferro, e insieme ad altri “tecnofeudatari” e uomini dell’amministrazione americana sta cercando una saldatura politica e ideologica con l’estrema destra europea. Una saldatura facilitata dagli accordi che le sue aziende hanno siglato da tempo con i governi europei. Il gruppo Palantir ha partnership col ministero della Difesa britannico, con quello tedesco, e con quello degli Interni francese. Per quanto riguarda l’Italia i rapporti sono continuativi e strutturati da oltre 10 anni: dalle collaborazioni nel settore sanitario e manifatturiero, a quello della Difesa. Dall’inchiesta fatta dal quotidiano Domani, emergono gare di appalto a oggetto «programma Palantir» da 1,3 milioni e 950mila euro, e una «procedura negoziata» e «secretata» del 2024, per la fornitura di Palantir Gotham dal valore di un milione di euro. Gotham è utilizzato soprattutto da forze armate, intelligence, polizia e agenzie di sicurezza per integrare e analizzare grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse per ricostruire relazioni tra persone, eventi, luoghi o transazioni, visualizzare le connessioni e individuare pattern o anomalie, per supportare operazioni investigative o militari. Il software è stato usato dall’ICE nelle recenti deportazioni di migranti a Minneapolis, e dall’esercito israeliano a Gaza.

Per capire meglio le “mire politiche” Palantir e la sua “visione del mondo”, possiamo guardare anche al suo CEO il miliardario e amico intimo di Thiel, Alex Karp. Da qualche mese Karp calca palchi di sale convegni e rilascia dichiarazioni inquietanti come quella alla CNBC nella quale dichiara che l'intelligenza artificiale finalmente minerà l'influenza degli "elettori altamente istruiti, spesso donne", per dare invece più potere ai “maschi della classe operaia”. O quelle in cui afferma che i crimini di guerra dovrebbero essere legalizzati. Nel suo manifesto programmatico ‘The Technological Republic’, Karp, in linea con Thiel, scrive che la propria missione è quella di far uscire l’occidente dal declino instaurando una tecnocrazia dove gli Stati Uniti guideranno una civiltà sempre più letale, privatizzata, e priva di idee degradanti come quelle socialiste o “woke”. Da dove provengono queste idee? Se pensassimo che questo sogno di una civiltà completamente privata di uno stato sociale, “turbocapitalista”, indifferente al diritto internazionale e governata dagli oligarchi che detengono le chiavi dei servizi tecnologici fondamentali sia un sogno relativamente recente, ci sbaglieremmo. Fin dagli anni ’90 negli Stati Uniti esiste una vera e propria corrente culturale che diffonde e crede fermamente in queste idee. La differenza sostanziale è che oggi grazie alla vittoria di Trump questa corrente è stata integrata ai vertici del governo USA.

L’Ideologia della silicon Valley

Verso la metà degli anni Novanta, nel pieno di quelle trasformazioni che culmineranno nella bolla delle dotcom, l’intera Silicon Valley era pervasa da una convinzione incrollabile: la tecnologia e Internet avrebbero reso il mondo un posto migliore, e questa corsa al progresso sarebbe stata guidata unicamente dalle startup e dagli imprenditori. In un famoso articolo critico del 1995, i teorici dei media britannici Richard Barbrook e Andy Cameron mapparono per la prima volta i riferimenti culturali di questa nuova classe sociale fatta di eccentrici geni dell’informatica e dell’ingegneria. I due coniarono l’espressione “ideologia californiana”, un misto di mito volontà di potenza, culto della cibernetica e liberalismo assoluto in una “una bizzarra fusione della cultura bohémienne di San Francisco con le industrie di alta tecnologia della Silicon Valley”. Questa ideologia, combinava “il libero spirito degli hippies con lo zelo imprenditoriale degli yuppies. Questo amalgama di opposti è stato ottenuto per mezzo di una profonda fede nel potenziale emancipatorio delle nuove tecnologie dell'informazione. Nell'utopia digitale ognuno potrà essere ricco e felice.” Sotto la patina vagamente progressista che ha reso spesso i geni della Silicon Valley figure eccentriche, consumatori di droghe, e dai gusti tutto fuorché “tradizionali” Barbrook e Cameron sottolineavano anche “titanismo” e il forte anti statalismo che si respirava da quelle parti, e questo nonostante la stessa Silicon Valley fosse il frutto di massicci interventi pubblici sotto forma di sussidi e sgravi fiscali. E tra questi c’era già chi anche del “progressismo dei costumi” non sapeva che farsene come ad esempio l’economista e investitore George Gilder, che nella sua celebre newsletter Upside, estremamente apprezzata dall’ex presidente Ronald Reagan, univa il titanismo tecnologico e cibernetico a una chiara avversione per ecologismo, parità di genere, e diritti civili.

Grande fan di Gilder e Upside è stato anche Peter Thiel, che nel 1987 da studente di filosofia all’università di Stanford fondò la rivista anti progressista Stanford Review, e, nel 1995 insieme a David Sacks, pubblicò il saggio Il mito della diversità. Il titolo è piuttosto esemplificativo: tra le altre cose gli autori minimizzano lo stupro e inveiscono contro il femminismo, contro i programmi di inclusione, gli studi decoloniali e in generale contro la diversità, considerata come il cavallo di troia con il quale erano state fatte entrare idee “comuniste” all’interno dei campus universitari e (cosa ancora più grave) delle aziende tech. Nel 1997, due anni dopo la pubblicazione de Il mito della diversità, venne pubblicato un libro cruciale per la corrente reazionaria e tecnocratica della Silicon Valley (quella oggi al potere per intenderci): L’individuo sovrano, scritto dall’investitore statunitense James Dale Davidson e dal giornalista britannico William Rees-Mogg. Il saggio paragona i miliardari agli “dei della mitologia greca” e li caldeggia a impiegare le loro immense risorse per, testualmente, “riprogettare i governi” e “riconfigurare le economie”. Thiel è stato profondamente influenzato da L’individuo sovrano, al punto tale da includerlo nella lista dei libri più importanti per la sua formazione intellettuale. L’approccio anti-statalista di Thiel non ha fatto altro che aumentare nel corso degli anni; e nel suo manifesto del 2009, L’educazione di un libertariano, arriva a rigettare del tutto la “politica elettorale” e ribadisce che gli ultraricchi devono “fuggire dallo Stato” (e soprattutto dal fisco), attraverso Internet, le criptovalute, l’esplorazione dello spazio. Un anti statalismo che però, naturalmente, non gli ha impedito di accettare le stratosferiche commesse alle sue aziende e gli incentivi da parte dello stato federale statunitense: e così, grazie a queste commesse oltre che a incredibili intuizioni imprenditoriali, Peter Thiel mentre scriveva queste cose diventava miliardario: nel 1998 co-fonda PayPal con Max Levchin, venduta a eBay per 1,5 miliardi di dollari nel 2002. Poco dopo diventa il primo investitore esterno di Facebook, comprando 500mila dollari per il 10,2%, rivenduti per oltre un miliardo nel 2012. Nel 2003 crea Palantir, nel 2005 Founders Fund, e investe in SpaceX, Airbnb, Spotify prima che diventino mainstream. Arrivando a un patrimonio attuale stimato da Forbes di circa 11 miliardi di dollari.



Trump e i “Tech bro”

Durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2024, tutti i magnati tech della cosiddetta PayPal Mafia, tra cui spiccano Thiel, Andreessen, Sacks e ovviamente Elon Musk, hanno dato il loro sostegno politico ed economico a Donald Trump. Un svolta storica, che segna la definitiva unione tra la corrente più reazionaria della “tecnocrazia” e il mondo Maga. Per fare degli esempi, prima di diventare capo del DOGE (per poi dimettersi) Musk aveva dichiarato di aver votato per Obama, Clinton e Biden. David Sacks nel 2016 aveva fatto campagna per Hillary Clinton, nel 2021 aveva attaccato Trump dopo l’assedio a Capitol Hill e oggi invece è il responsabile del Consiglio dei consulenti del Presidente per la scienza e la tecnologia. Anche l’imprenditore Marc Andreessen, autore del “Manifesto del tecno-ottimismo” e da sempre vicino ai democratici, ha incolpato proprio i democratici con le loro regolamentazioni e tasse di aver spinto la Silicon Valley tra le braccia di Trump. Col senno di poi, si è trattato di un investimento ad altissimo rendimento: mentre l'amministrazione precedente cercava di porre dei limiti etici, ancorché spesso simbolici, all'Intelligenza Artificiale, Trump ha firmato ordini esecutivi per una sua assoluta deregolamentazione, permettendo ad aziende come Palantir e xAI di Musk di operare con minimi controlli etici in cambio di contratti miliardari con il Pentagono. Con l'istituzione del DOGE (Department of Government Efficiency) prima guidato direttamente da Musk, sono poi stati eliminati migliaia di ruoli di supervisione tecnica nelle agenzie governative, lasciandole sostanzialmente libere di "auto-regolarsi". Infine, come sanno bene gli europei, Trump sta conducendo una battaglia contro le regolamentazioni digitali dell’Unione Europea dal Digital Markets Act (DMA) al Digital Services Act (DSA), additate come normative che limitano i profitti delle big tech statunitensi nel nostro mercato. Sotto l'amministrazione Trump, Thiel, nemico giurato dello statalismo (ma evidentemente solo quando si tratta di redistribuire ricchezze e garantire una vita dignitosa ai propri concittadini) si è aggiudicato oltre 113 milioni di dollari in contratti federali e la sua tecnologia è attualmente utilizzata da almeno quattro importanti agenzie statali: l’ICE, FBI, la DHS, e la CDC.



Che cosa è l’Illuminismo oscuro?

Per ideologia o per convenienza, o per ideologia e convenienza, Thiel, Musk, e altri “Tech bro” propagano oggi le idee del cosiddetto “Illuminismo oscuro”. Il termine è stato coniato dal filosofo accelerazionista Nick Land e dal blogger Curtis Yarvin (noto come Mencius Moldbug). L'idea di base è che la democrazia sia un "dio che ha fallito" e che debba essere sostituita da forme di governo più "efficienti", simili a corporazioni gestite da un CEO-Monarca. Il punto di partenza di questo ragionamento è che l’Occidente starebbe morendo di sclerosi democratica e progressista, dominato da un’ideologia che confonde le gerarchie naturali essenziali e, soprattutto, frena la creatività dell’innovazione tecnocapitalista. Per salvarsi dal declino, secondo gli illuministi oscuri (anche chiamati “neoreazionari”) l’unica soluzione sarebbe riaccelerare il capitalismo in Occidente. E questa riaccelerazione passerebbe attraverso una riconfigurazione autoritaria del potere politico in senso tecnocratico, sessuale, e razziale. Come ha sottolineato lo storico Joshua Tait nel saggio Key Thinkers of the Radical Right, il modello autoritario di Yarvin e Land, e in pieno stile Silicon Valley, è a tutti gli effetti l’azienda. Lo Stato dovrebbe infatti essere “privatizzato” per massimizzare i profitti degli “azionisti” ossia i magnati che si scelgono il loro “amministratore delegato-monarca”, e uno dei passaggi chiavi per arrivare a questa sorta di “monarchia aziendale” è lo smantellamento dell’apparato burocratico federale. Un’operazione che Yarvin, in un post del 2012, ha racchiuso nell’acronimo RAGE: Retire All Government Employees, ossia “licenziare tutti i dipendenti governativi” e rimpiazzarli con persone fedeli all‘“amministratore delegato”. Vi ricorda qualcosa? È in sostanza la missione del DOGE (Department of Government Efficiency) non a caso nelle mani di Musk fino a poco tempo fa.

I giornalisti del Guardian e del Washington Post sono riusciti a ottenere le registrazioni da alcuni partecipanti alle conferenze a pagamento di Peter Thiel. A quanto pare, il magnate filosofeggia su chi potrebbe essere l'Anticristo e sull’arrivo dell’Armageddon mescolando passaggi biblici, serie TV, videogiochi e Tolkien. Thiel sostiene in linea con le idee dell’Illuminismo oscuro che la civiltà umana starebbe vivendo una fase di stagnazione tecnologica dopo il culmine dell’era spaziale negli anni Sessanta. Allora — con le missioni Apollo e il Concorde — l’umanità avrebbe toccato il suo culmine di innovazione. Poi, tutto si sarebbe progressivamente fermato, a eccezione di un ambito: il “mondo dei bit”, i computer, i software, l’intelligenza artificiale e la finanza digitale. L’ultimo motore rimasto, secondo Thiel, per evitare la “stagnazione totale” e la paralisi. Questa lettura dell’evoluzione della società viene declinata da Thiel in una chiave escatologica, tipicamente statunitense verrebbe da dire. La stagnazione non sarebbe infatti altro che il preludio dell’arrivo dell’Anticristo, identificato come un sistema globale centralizzato e iper regolamentato che garantisce la pace e la stabilità a costo della libertà e utilizza la paura dei rischi tecnologici catastrofici (i pericoli dell'intelligenza artificiale, la guerra nucleare, il cambiamento climatico) per giustificare misure di sorveglianza e controllo senza precedenti. Le agenzie internazionali, l'ambientalismo e le barriere tecnologiche, così come il comunismo, Greta Thunberg e un’insalata di altre cose che poco hanno a che fare tra di loro sarebbero niente di meno che l’anticamera della fine del mondo. L’ultimo aggiornamento “teorico”, come è emerso dai seminari di Roma della settimana scorsa, è che Thiel identifica adesso Katechon, la “forza che ritarda” l’apocalisse e l’arrivo dell’Anticristo, con il nuovo occidente guidato da Donald Trump, capace di riaffermare la superiorità degli Stati Uniti sul mondo tramite l’abolizione di ogni limite alla volontà di potenza degli oligarchi tecnocapitalisti, finalmente liberi dai lacci federali e da procedure democratiche.

E anche l’anticristo avrebbe infine preso delle fattezze umane, troppo umane: il presidente cinese Xi Jinping. Più di Greta Thunberg, più delle tasse, più degli ospedali pubblici, la Cina e la sua capacità tecnologica di mettere a rischio i monopoli tecnologici dei tecnocrati viene vista come il nemico esistenziale per lo sfruttamento e il dominio di alcuni oligarchi USA sul mondo. E su questo potrebbe avere ragione.

In ogni caso, a voler prendere sul serio Thiel, a molti non è sfuggito che lui starebbe edificando proprio quelle strutture di sorveglianza, sicurezza e violenza di cui si servirebbe il suo “anticristo” per stabilire pace e sicurezza a scapito di libertà e innovazione. Ma tra etnonazionalismo, individualismo anarchico, furore tecnologico, e Vecchio Testamento aspettarsi una qualche organicità o anche solo coerenza nelle teorie dell’”Illuminismo oscuro” sarebbe forse troppo. Di serio, c’è che questa amministrazione statunitense sembra rappresentare la saldatura tra stato e capitalismo e oligarchie del tech e potere militare. Un blocco di interessi pericoloso per il mondo e che ragiona con categorie inedite e forse ancora troppo poco studiate.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da rethink.power

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

23 Marzo 2026 18:56
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump minaccia di nuovo le infrastrutture energetiche iraniane se non si raggiungerà un accordo

366024
NORD-AMERICA

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

20420
NORD-AMERICA

Hormuz e il colpo di grazia al Petrodollaro (di Pepe Escobar)

15710
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

12299
ASIA

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

12103
EUROPA

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

10754
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

10121
ASIA

L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

9733
EUROPA

La Spagna chiude il proprio spazio aereo a tutti i velivoli impegnati nella guerra contro l'Iran

EUROPA

Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas

ASIA

L'Iran sta seriamente valutando l'ipotesi di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

ASIA

Iran: il conflitto innesca grave crisi nel mercato dei fertilizzanti

ASIA

L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

AMERICA LATINA

La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

AMERICA LATINA

Cuba: rientrano i medici dopo la rottura unilaterale della Giamaica su pressione USA

ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

  • 28 Marzo 2026 12:45
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica di Alessandro Mariani L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

  • 30 Marzo 2026 11:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'autoritarismo non muore mai di Giuseppe Giannini L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

  • 28 Marzo 2026 09:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos di Michele Blanco L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

  • 28 Marzo 2026 09:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti