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AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

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AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

 

di CGTN

Avete mai sognato di avere un amico che non si stanchi mai di giocare a scacchi con voi? O una casa che capisce cosa provate prima ancora che lo diciate? Bene, se fino a ieri era fantascienza, oggi a Shanghai è realtà. 

La scorsa settimana, Shanghai ha ospitato l'Expo Internazionale dell'Elettrodomestico e dell'Elettronica di Consumo Cinese (AWE 2026), con oltre 1200 aziende da tutto il mondo. È la fiera che ha trasformato l'intelligenza artificiale da semplice assistente al nostro coinquilino. Ma fidatemi, non uno qualsiasi: uno di quelli che vi conosce meglio di voi stessi.

Guardate qui: occhiali da cucina. Li indossate e da principianti diventate subito chef. Sbagliate un passaggio? Loro vi correggono. Vi dimenticate il forno? Loro vi salvano la cena.

Poi c'è lui: il condizionatore. Ma non quello che aspetta il vostro comando. Questo sente il vostro caldo o freddo prima che lo diciate. Non esegue, ma anticipa. È come se l’aria di casa vostra iniziasse a pensarci da sola.

E qui arriva il colpo di scena: un robot che vede una sciarpa, la riconosce, la prende e la mette in lavatrice. Da solo. Mentre voi siete al lavoro. Sembra un gioco, ma è il 2026 che bussa alla porta.

Sapete cosa mi piace di più? Qui i robot non sono più semplici scatole di latta che fanno le pulizie, ma queste macchine non si limitano a fare cose: percepiscono. Guardano i nostri gesti, imparano le nostre abitudini, leggono le nostre emozioni. E si adattano.

La fiera del 2026 ci ha mostrato un futuro dove la casa non è più piena di bottoni da premere, ma diventa uno spazio che respira con noi. Dove la tecnologia non si impone, ma si prende cura.

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