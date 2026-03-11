Abbonati / Sostienici
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

 

Loretta Napoleoni intervista Alberto Negri sull'aggressione e impantanamento di Israele e Usa in Iran. 

Alberto Negri ha raccontato all’Italia per decenni i conflitti che hanno devastato il mondo dagli anni’80 fino alla guerra siriana del 2011-18. Per primo scrisse che la Libia non sarebbe mai tornata unita quando la Nato arrivava all’apogeo del proprio crimine mostrando la testa di Gheddafi. “La più grande sconfitta dalla seconda guerra mondiale per l’Italia”, l’ha definita correttamente. Per primo scrisse che il presidente siriano Assad, dato per caduto da tutto il circo mediatico italiano, non sarebbe stato abbattuto e che dietro quella “rivoluzione” c’era il solito zampino.

Nessuno conosce più di lui il Medio Oriente e nessuno più di lui può aiutarci a comprendere cosa sta accadendo oggi in Iran.

Buona visione.

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

