Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri
Loretta Napoleoni intervista Alberto Negri sull'aggressione e impantanamento di Israele e Usa in Iran.
Alberto Negri ha raccontato all’Italia per decenni i conflitti che hanno devastato il mondo dagli anni’80 fino alla guerra siriana del 2011-18. Per primo scrisse che la Libia non sarebbe mai tornata unita quando la Nato arrivava all’apogeo del proprio crimine mostrando la testa di Gheddafi. “La più grande sconfitta dalla seconda guerra mondiale per l’Italia”, l’ha definita correttamente. Per primo scrisse che il presidente siriano Assad, dato per caduto da tutto il circo mediatico italiano, non sarebbe stato abbattuto e che dietro quella “rivoluzione” c’era il solito zampino.
Nessuno conosce più di lui il Medio Oriente e nessuno più di lui può aiutarci a comprendere cosa sta accadendo oggi in Iran.
