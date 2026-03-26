Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. MondiSud

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Salari erosi, consumi in crollo, aziende che chiudono: il "modello Milei" non è un'anomalia ma la logica estrema di un sistema che in Europa e nel mondo produce crisi permanente. E mentre i media celebrano le "riforme coraggiose", le persone comuni pagano il conto salato dell'austerità

895
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema


di Fabrizio Verde

L’ultimo bollettino dall’Argentina suona come una sentenza. Nel gennaio 2026, i salari hanno perso quasi un punto percentuale di fronte a un’inflazione che continua a galoppare al 2,9 per cento. Il consumo di massa è crollato del 3,4 per cento a febbraio. E intanto il governo del fanatico neoliberista Javier Milei insiste per blindare aumenti contrattuali che restano ben al di sotto dell’aumento reale del costo della vita. Non si tratta di numeri freddi: dietro c’è la chiusura di aziende, la precarietà che diventa strutturale, la morsa che si stringe attorno a chi ogni giorno prova ad arrivare a fine mese con enormi difficoltà.

I dati parlano chiaro. L’Istituto nazionale di statistica argentino (Indec) ha certificato un arretramento della capacità d’acquisto che in un solo mese ha eroso quasi un punto di salario reale. Ma il colpo più duro arriva dal carrello della spesa: alimentari e bevande sono volati del 4,7 per cento, spinti dal prezzo della carne. Per i settori a reddito più basso, che dedicano la maggior parte del proprio stipendio al cibo, questo significa una perdita doppiamente pesante. In mezzo, un mercato del lavoro che fa paura: le fabbriche chiudono, l’edilizia si ferma, il commercio al dettaglio segna il passo. E il governo preme affinché i rinnovi contrattuali restino al di sotto dell’inflazione, in un contesto in cui la paura di perdere il posto diventa essa stessa strumento per abbassare le richieste.

Non stupisce, allora, che il consumo stia crollando a livelli mai visti. La società consulenza Scentia ha rilevato a febbraio un calo del 3,4 per cento su base annua, con un’impennata negativa del 4,8 per cento se si guarda ai soli ipermercati e negozi di prossimità. Un tracollo che supera persino i momenti più bui dell’era segnata da un altro presidente neoliberista, Mauricio Macri: tra il 2016 e il 2019, il consumo non registrò un solo anno di crescita. Con Milei, la situazione è precipitata ulteriormente: nel 2024 il crollo è stato del 13,9 per cento, e le stime per il 2025 parlano di un’ulteriore flessione del 2,6 per cento.

Eppure, c’è chi dal governo racconta una storia diversa. Il segretario alle Finanze, Federico Furiase, in una recente intervista televisiva ha sostenuto che “non c’è molta gente che stia peggio”, anzi, ci sarebbero famiglie a cui “sta andando molto meglio in poco tempo”. Ha parlato di “economia stabile”, di accesso al credito, di “migliori prezzi e più abbondanza di prodotti”. Ha liquidato le difficoltà quotidiane come “storie particolari” di cui non si vede “l’altra faccia della medaglia”. La realtà, però, è che marzo si appresta a essere un altro mese difficile, con rincari stagionali, tariffe in aumento e il prezzo della carne ancora alle stelle. L’agognata “inflazione zero” promessa dal presidente Milei e dal ministro Caputo resta un miraggio, mentre la gente comune si confronta ogni giorno con la difficoltà di riempire il carrello.

Il quadro si complica ulteriormente per il governo argentino, che nelle ultime settimane ha incassato una serie di colpi durissimi. Lo scandalo corruzione che ha coinvolto la cerchia ristretta del presidente, con registrazioni che accusano la sorella e capo di gabinetto Karina Milei di aver accettato tangenti per appalti pubblici, ha minato il mito del “politico antisistema” e della lotta alla “casta”. A questo si aggiunge una pesante sconfitta legislativa: il Senato ha annullato il veto presidenziale su un disegno di legge che avrebbe aumentato le pensioni di invalidità, segnando la prima volta in cui un veto di Milei viene ribaltato. Un segnale che la sua maggioranza, di fatto inesistente, fatica a tenere insieme anche le alleanze più scontate.

Ma il punto centrale resta un altro. Il neoliberismo, sia nella versione radicale di Milei sia in quelle più “moderate” che hanno caratterizzato le politiche europee degli ultimi decenni, produce invariabilmente gli stessi effetti: crisi economica, impoverimento delle fasce più deboli, distruzione del tessuto produttivo e sociale. L’Argentina ne è la cartina di tornasole più evidente di questi mesi, ma basta guardare ai tagli alla spesa sociale imposti in vari paesi europei, alla precarizzazione del lavoro, alla lenta erosione dei servizi pubblici, per capire che il cosiddetto vecchio continente non è da meno. Ovunque il neoliberismo ha governato, ha lasciato dietro di sé un sentiero di disuguaglianza e instabilità.

Il resto, la retorica della stabilità, del pareggio di bilancio, del “sacrificio necessario”, è solo becera propaganda. Perché la realtà - fatta di salari che non tengono il passo dei prezzi, di imprese che chiudono, di consumi che crollano - parla un linguaggio molto più crudo. E mentre in Argentina il malcontento cresce, resta una lezione valida a tutte le latitudini: il neoliberismo non è sinonimo di crescita, ma di crisi permanente. E il suo racconto trionfalistico finisce sempre per scontrarsi con il conto salato che pagano le persone comuni.

E qui sta il paradosso che la narrazione mainstream non racconta mai. Quando il socialismo si trova in difficoltà - pensiamo a Cuba o al Venezuela post sanzioni - la propaganda liberale lo addita come la prova provata che qualsiasi alternativa al mercato è destinata al fallimento. Ma lo fa omettendo un dettaglio non secondario: quei paesi vengono sottoposti da decenni a sanzioni brutali, blocchi economici e guerre ibride che ne soffocano ogni possibilità di sviluppo. Dall’altra parte, i regimi neoliberisti - dall’Argentina di Milei a tante esperienze europee - godono del sostegno aperto di Washington, di finanziamenti internazionali, di una stampa che ne celebra le “riforme coraggiose”. Eppure, pur potendo agire in piena libertà e con ogni aiuto possibile, producono invariabilmente crisi, disoccupazione e impoverimento. Il racconto per cui il liberismo porterebbe prosperità mentre il socialismo porterebbe miseria è esattamente l’inverso della realtà.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

  • 25 Marzo 2026 15:29

È stata una conferenza stampa come tante, nella sala stampa del Ministero degli Esteri cinese. Ma le domande arrivate dall’emittente teleSUR hanno offerto al portavoce Lin Jian l'occasione...

AMERICA LATINA "Siamo disposti a dare la vita per la Rivoluzione": Díaz-Canel, l'emozione per i caduti e la fermezza di Cuba (VIDEO)

"Siamo disposti a dare la vita per la Rivoluzione": Díaz-Canel, l'emozione per i caduti e la fermezza di Cuba (VIDEO)

  • 24 Marzo 2026 15:42

Mentre l’assedio economico si stringe attorno all’isola, con il blocco petrolifero voluto da Donald Trump che soffoca ogni spiraglio di normalità, la voce di Cuba si alza nitida e ferma....

EUROPA "L'Europa si spara sui piedi": la Russia avverte Bruxelles sul caro energia

"L'Europa si spara sui piedi": la Russia avverte Bruxelles sul caro energia

  • 20 Marzo 2026 17:38

Le parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, riecheggiano molto forte in un’Europa già alle prese con i conti della crisi energetica. Intervenendo nella giornata di venerdì,...

EUROPA Spie israeliane a caccia di voti: lo sporco gioco di Black Cube in Slovenia

Spie israeliane a caccia di voti: lo sporco gioco di Black Cube in Slovenia

  • 19 Marzo 2026 16:54

A pochi giorni dal voto, la campagna elettorale slovena precipita in uno scandalo che sa di spy story. E che ha un inizio ben preciso: quando un jet privato è atterrato a Lubiana nel cuore dell'inverno,...

EUROPA Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

  • 19 Marzo 2026 16:06

di Fabrizio Verde Il conto è arrivato puntuale, e come sempre lo pagano i soliti noti. Nello specifico i popoli europei. Mentre i missili della criminale coalizione Epstein volano sulla Repubblica...

Le più recenti da MondiSud

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

22 Marzo 2026 16:44
Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

Gas e petrolio alle stelle, popoli in ginocchio: l'Europa paga il conto della guerra voluta da altri

19 Marzo 2026 16:06
La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

16 Marzo 2026 17:17
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

10 Marzo 2026 16:23
A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

07 Marzo 2026 21:31
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

01 Marzo 2026 16:36
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

21 Febbraio 2026 15:25
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

31 Gennaio 2026 16:33
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump: l'Iran "implora un accordo". Teheran definisce il piano USA "unilaterale e ingiusto"

333975
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

17417
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

16133
CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

15490
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

14009

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

13287
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

10530
ITALIA

"Mi ha dato fastidio". Il commento di un 18enne al primo voto sul podcast Meloni-Fedez (VIDEO)

10103
ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

ASIA

L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale

RUSSIA

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

AMERICA LATINA

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO) di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

  • 26 Marzo 2026 09:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

  • 24 Marzo 2026 13:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare di Michele Blanco Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

  • 26 Marzo 2026 08:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti