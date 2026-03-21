Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

di Raffaella Milandri per l'AntiDiplomatico

C’è un momento, in ogni dibattito sui Nativi Americani, in cui qualcuno tira fuori lo scalpo per dimostrare la “diversità” dei Nativi Americani e il perché siano stati annientati. Arriva sempre, come una carta definitiva, come se bastasse pronunciare quella parola per chiudere ogni discussione. È un riflesso automatico, quasi condizionato. E proprio per questo, io credo, è il punto esatto in cui bisogna fermarsi.

Perché lo scalpo non è solo un fatto storico. È un racconto costruito. È uno degli strumenti più efficaci con cui l’Occidente ha ridotto centinaia di popoli diversi a una caricatura utile, semplice, moralmente spendibile. Non si tratta di negare la realtà, ma di capire come quella realtà sia stata manipolata fino a diventare qualcos’altro.

Partiamo dai fatti, quelli che non si discutono. Lo scalp-taking esisteva già prima dell’arrivo degli europei. Le evidenze archeologiche e bioantropologiche, in diverse aree del Nord America, mostrano segni compatibili con la rimozione del cuoio capelluto in epoca precontatto. Anche l’Encyclopaedia Britannica riconosce che la pratica era presente prima della colonizzazione, pur sottolineando che la sua diffusione e il suo significato variavano enormemente.

E qui, però, bisogna essere chiari fino in fondo. Il fatto che una pratica esista non significa che definisca un popolo. Non significa che sia universale. Non significa che sia centrale. Lo scalpo, dove presente, era inserito in sistemi culturali precisi: poteva essere un trofeo di guerra, una prova di valore, un gesto rituale. Non era una “natura”, era una pratica situata.

È esattamente qui che la storia comincia a essere tradita.

Perché con la colonizzazione europea accade qualcosa di decisivo. Tra XVII e XVIII secolo, nelle colonie britanniche e francesi, lo scalpo entra in un sistema nuovo: quello delle taglie. Viene pagato. Viene richiesto. Viene contabilizzato. Il corpo del nemico diventa una ricevuta.

La ricerca di Margaret Ball lo dimostra con precisione: nel Nord-Est coloniale, il trophy-taking subisce una trasformazione radicale. Lo scalpo non è più soltanto un gesto simbolico o guerriero, ma una merce. Una prova amministrativa di uccisione. Un incentivo economico.

Nel 1755, il governo del Massachusetts emette un proclama che prevede ricompense per gli scalpi di uomini, donne e bambini nativi. Non è un dettaglio secondario. È il punto in cui la violenza diventa sistema. E allora la domanda cambia.

Chi è il “selvaggio”? Chi prende uno scalpo, o chi paga per quello scalpo?

Thomas S. Abler ha scritto una cosa che dovrebbe essere letta ad alta voce ogni volta che si affronta questo tema: nelle guerre tra europei e nativi, ciascuna parte tendeva a considerare la violenza dell’altra come barbarica, normalizzando invece la propria. È una frase semplice, ma smonta secoli di retorica.

Perché la differenza, alla fine, non è nella violenza. È nel potere di raccontarla.

L’Occidente ha vinto non solo le guerre, ma anche la narrazione. Ha preso una pratica reale, l’ha isolata dal contesto, l’ha ingigantita e l’ha trasformata in identità. Non “alcuni popoli, in alcune circostanze”, ma “gli indiani sono così”. È un’operazione brutale nella sua semplicità, ed è proprio per questo che ha funzionato.

La stessa Encyclopaedia Britannica riconosce che la diffusione dello scalpo aumentò durante la colonizzazione, anche a causa delle guerre e delle taglie. In altre parole: lo scalpo non è stato inventato dagli europei, ma è stato amplificato, incentivato e trasformato dal sistema coloniale.

Eppure questa parte della storia viene quasi sempre taciuta.

Non si raccontano le scalp bounties. Non si raccontano i proclami ufficiali. Non si racconta che il cuoio capelluto umano veniva trasformato in moneta.

Si racconta solo il coltello. È qui che la storia si trasforma in propaganda.

Perché quando una cultura viene ridotta a un’immagine violenta, quell’immagine smette di descrivere e comincia a giustificare. Giustifica la conquista. Giustifica la superiorità morale. Giustifica la semplificazione.

Un contributo del The Cambridge World History of Violence lo afferma chiaramente: la rappresentazione della violenza indigena ha avuto un ruolo centrale nella legittimazione della conquista europea, nonostante i comportamenti coloniali non fossero affatto più umani.

E allora io torno sempre lì.

Non al gesto. Ma al racconto.

Perché il problema non è che lo scalpo sia esistito. Il problema è che è stato trasformato in prova generale di inferiorità. È stato isolato, ripetuto, reso simbolo. È diventato una scorciatoia mentale. E quando una scorciatoia funziona così bene, nessuno ha più interesse a smontarla.

Oggi, ogni volta che qualcuno usa lo scalpo per parlare dei Nativi Americani, sta facendo esattamente questo: non sta raccontando la storia, sta ripetendo una costruzione coloniale.

Io non nego lo scalpo. Ma rifiuto la menzogna che gli è stata costruita intorno.

Perché la verità, quella documentata, è molto meno comoda.

Lo scalpo esisteva, sì. Ma non era universale. Non era identità. Non era natura.

È stato il colonialismo a farne un sistema. Ed è stata la narrazione occidentale a farne un simbolo. E forse è proprio questo che dà più fastidio: scoprire che, per secoli, non abbiamo guardato la realtà. Abbiamo guardato una versione utile della realtà.

E l’abbiamo chiamata storia.

Raffaella Milandri Raffaella Milandri è scrittrice, giornalista e antropologa di formazione, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani dei Popoli Indigeni. Studia e divulga in Italia la storia, la cultura e la letteratura dei Nativi Americani, con attenzione tanto alla memoria storica quanto alle questioni contemporanee. È membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe della Louisiana e della Crow Tribe del Montana. Ha pubblicato oltre dieci libri dedicati ai Nativi Americani e ai Popoli Indigeni, tra cui Nativi americani. Guida alle tribù e riserve indiane degli Stati Uniti, Nativi Americani. Guida a Miti, Leggende e Preghiere e Le scuole residenziali indiane. Le tombe senza nome e le scuse di Papa Francesco. Cura inoltre traduzioni e opere di autori nativi. Conduce il programma radiofonico “Nativi Americani ieri e oggi” e firma la rubrica “Nativi” su L’AntiDiplomatico.