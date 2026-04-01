Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)



In un’intervista esclusiva rilasciata a Loretta Napoleoni per l’AntiDiplomatico, il grande giornalista e analista geopolitico Pepe Escobar delinea uno scenario in cui Teheran si afferma come attore centrale negli equilibri eurasiatici, capace di utilizzare la propria posizione strategica come leva finanziaria e diplomatica.





"E' l'inizio della fine del petrodollaro".



L’intervista integrale è disponibile sul canale YouTube dell’AntiDiplomatico. Buona visione:











"Il vero "Santo Graal" di questo conflitto è il controllo del petrodollaro. Nello Stretto di Hormuz sta nascendo un sistema di pagamento alternativo. L'Iran ha iniziato a imporre un pedaggio per il passaggio nel corridoio marittimo più importante del pianeta, e questo pedaggio viene pagato in Petro-Yuan. Non è un dato statico, ma un’analisi caso per caso: le navi cinesi o iraniane passano senza problemi, mentre per le altre nazioni, come Sri Lanka o Thailandia, esistono accordi specifici governo a governo. Se non paghi, non passi. Per Washington, l'unica alternativa sarebbe un'invasione dello Stretto, ma geograficamente e militarmente è un’impresa quasi impossibile."









Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism