Accordo segreto Mosca-Teheran: 3.000 missili russi per blindare il cielo dell'Iran

L'Iran ha accettato un accordo "segreto" con la Russia per l'acquisizione di migliaia di missili da spalla, per un valore di quasi 600 milioni di dollari, ha rivelatoil Financial Times (FT) in un articolo del 22 febbraio.

L'accordo è stato firmato nella capitale russa lo scorso anno e prevede l'invio da parte di Mosca di 500 unità di lancio portatili "Verba" e 2.500 missili 9M336, come l’articolo il rapporto, citando documenti russi.

L'accordo è stato raggiunto tra il rappresentante a Mosca del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano (MODAFL) e l'esportatore di armi russo Rosoboronexport. Il valore dell'accordo è di 589 milioni di dollari.Teheran ha presentato la richiesta per questi missili nel luglio 2025, precisa l’articolo del FT.

Le consegne sono previste in tre tranche, dal 2027 al 2029, secondo il Financial Times.

Questi missili lanciati a spalla sono tra i migliori sistemi di difesa aerea trasportabili dall'uomo (MANPADS) della Russia.

Sono progettati per colpire aerei a bassa quota, elicotteri e missili da crociera.

Il rapporto arriva mentre gli Stati Uniti minacciano di attaccare l'Iran. La regione sta affrontando il più grande rafforzamento della potenza aerea statunitense dall'invasione dell'Iraq.

Teheran ha avvertito che, se l'Iran verrà attaccato, le risorse e le basi statunitensi in tutta la regione saranno colpite.

Funzionari iraniani hanno anche ribadito che un attacco statunitense provocherà attacchi contro Israele. Durante la guerra di 12 giorni con Israele dello scorso giugno, l'Iran ha fatto affidamento sui suoi sistemi di difesa aerea locali, che sono stati oggetto di sabotaggi interni sostenuti dal Mossad e di attacchi con droni lanciati dall'interno del Paese.

Nell'agosto dello scorso anno i media ebraici hanno riferito che Tel Aviv è preoccupata per l'aumento della cooperazione militare tra la Repubblica islamica e la Cina, in particolare nel settore missilistico.

Il mese prima, Middle East Eye (MEE) aveva dichiarato che l'Iran aveva rafforzato le sue difese aeree con l'aiuto di Pechino.

"Tutte le basi, le strutture e le risorse della forza ostile nella regione costituirebbero obiettivi legittimi nel contesto della risposta difensiva dell'Iran", ha affermato la scorsa settimana la missione iraniana alle Nazioni Unite.

Secondo quanto riferito, centinaia di soldati statunitensi sono stati evacuati dalle basi militari in Bahrein e Qatar.

