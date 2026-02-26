Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato mercoledì che i missili del Paese sono "di natura difensiva", respingendo l'affermazione del presidente Donald Trump secondo cui Teheran starebbe sviluppando un missile in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti.

In un'intervista rilasciata al canale di notizie indiano India Today, Araghchi ha affermato che i missili iraniani hanno "pura funzione di deterrenza" e sono destinati a difendere il Paese.

Nel discorso sullo stato dell'Unione di martedì, Trump ha affermato che sta valutando un'azione militare se l'Iran si rifiuta di abbandonare il suo programma nucleare e il suo programma di missili balistici a lungo raggio.

"Hanno già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha affermato.

“Sono stati avvertiti di non tentare in futuro di ricostruire il loro programma di armamenti, in particolare quello nucleare. … Vogliono ricominciare tutto da capo e in questo momento stanno perseguendo le loro sinistre ambizioni.”

Rispondendo alle dichiarazioni di Trump, Araghchi ha affermato che lo stesso presidente degli Stati Uniti è "diventato vittima di fake news".

Ha ricordato che l'Iran non sta sviluppando missili in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti, aggiungendo che le forze armate iraniane hanno "deliberatamente limitato" la gittata dei missili nazionali a 2.000 chilometri.

"Questo è esclusivamente per la nostra difesa. I nostri missili sono di natura difensiva; sono costruiti esclusivamente per la deterrenza e per aiutarci a difenderci, esattamente come hanno fatto lo scorso giugno", ha detto, riferendosi all'attacco israeliano contro l'Iran, sostenuto dagli Stati Uniti.

Il diplomatico di alto rango ha sottolineato che non è stato l'Iran a dare inizio alla guerra contro Israele dell'anno scorso, ma Tel Aviv e Washington, che hanno attaccato il Paese, provocando l'uccisione di numerosi comandanti militari di alto rango e scienziati nucleari.

"Ci siamo solo difesi. Dal loro punto di vista, potrebbe essere considerato un atto illegale, ma dal nostro punto di vista, è stato un atto legittimo nell'ambito dell'autodifesa", ha detto Araghchi.

Una delegazione iraniana, guidata da Araghchi, ha lasciato mercoledì Teheran per Ginevra, dove giovedì prenderà parte al terzo round di negoziati indiretti sul nucleare con gli Stati Uniti.

Il capo della diplomazia iraniana ha ribadito che è possibile raggiungere "un accordo giusto, equilibrato e imparziale", aggiungendo che le forze armate iraniane sono pronte a difendere il Paese in caso di guerra.

L'Iran ha "imparato molte lezioni" dalla guerra di giugno ed è quindi "più preparato", ha affermato, sottolineando che questa maggiore prontezza è volta a "prevenire la guerra".

"Quando sei pronto per la guerra, puoi prevenirla; altrimenti, la inviti in casa tua. Quindi siamo pienamente preparati, non perché desideriamo la guerra, ma perché vogliamo prevenirla", ha detto Araghchi.

Ha ripetuto che non esiste "alcuna opzione militare" per il programma nucleare iraniano.

"Siamo pronti a rispondere alle domande. Siamo pronti a dissipare le preoccupazioni. Ma non siamo disposti a rinunciare al nostro diritto all'uso pacifico della tecnologia nucleare. Questa è la nostra posizione e la nostra richiesta", ha affermato Araghchi.

“Pertanto, credo che domani a Ginevra ci sarà l’opportunità di raggiungere una soluzione reciprocamente concordata, equa ed equilibrata.”

Da quando la diplomazia nucleare è ripresa il mese scorso, Teheran e Washington hanno tenuto due round di colloqui indiretti; il terzo round è previsto per giovedì a Ginevra.

Dopo il precedente round di Ginevra, entrambe le parti hanno espresso una valutazione complessivamente positiva, concordando sui principi guida che dovrebbero aprire la strada a un potenziale accordo.

