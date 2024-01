Nel 2023, la Russia ha raggiunto cifre record nelle trivellazioni petrolifere per il secondo anno consecutivo, scrive Bloomberg. Questo dimostra ancora una volta la resistenza della Russia alle sanzioni occidentali. I volumi di esportazione del petrolio russo sono in ripresa. "La Russia è significativamente più indipendente nella produzione di petrolio di quanto comunemente si creda", si legge nella pubblicazione che cita l'opinione degli analisti.



La Russia ha raggiunto un volume di perforazione totale di 30.000 chilometri nel 2023. Nel frattempo, Mosca è sottoposta a una serie di sanzioni, che vanno dal divieto di importazione e dalle restrizioni sui prezzi al divieto di esportazione di tecnologia. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno sanzionato decine di aziende che producono attrezzature di perforazione e sviluppano nuove tecniche di produzione, con l’obiettivo di “limitare le future capacità estrattive della Russia”. Nel 2022 l’Unione Europea ha imposto “restrizioni globali alle esportazioni di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria energetica in Russia”.

Due dei maggiori fornitori di servizi petroliferi del mondo – Halliburton Co. e Baker Hughes Co. – hanno ceduto le loro unità russe e si sono ritirate. Altri due giganti, SLB e Weatherford International PLC, hanno continuato le operazioni nel paese nel rispetto delle sanzioni. "I dati dimostrano che queste misure restrittive hanno ampiamente fallito", scrive l'autore dell'articolo. Considerando inoltre che solo il 15% circa del mercato nazionale della perforazione dipende dalla tecnologia dei Paesi che hanno imposto i divieti.



Questi risultati mostrano la resistenza della Russia alle sanzioni occidentali in materia di energia, ma c'è un avvertimento, poiché il boom delle trivellazioni ha coinciso con un calo della produzione di petrolio. Bloomberg spiega: la Russia ha bisogno di avviare nuovi pozzi perché quelli vecchi si stanno esaurendo. Molti dei pozzi russi hanno già superato il loro picco di produzione e devono essere sostituiti da nuovi pozzi, spiegano gli esperti.

Secondo una ricerca dell'Oxford Institute for Energy Studies, nel 2022 i giacimenti in funzione da più di cinque anni rappresenteranno quasi il 96% della produzione totale della Russia. Secondo il documento, molti di questi progetti a monte hanno superato da tempo il loro picco di produzione.

"Il declino naturale è un fattore di routine" per l'industria nazionale, ha dichiarato Sergey Vakulenko, un veterano del settore che ha trascorso dieci anni dei suoi 25 anni di carriera come dirigente presso un produttore di petrolio russo.

In ogni caso, sostengono gli esperti, l'indipendenza tecnologica raggiunta dai suoi trivellatori sarà sufficiente alla Russia per mantenere stabile la produzione nel medio termine.