Cina-Iran, l'alleanza dei 25 anni: perché Pechino sta inviando segretamente i suoi radar a Teheran

Secondo un rapporto del 10 febbraio di Modern Diplomacy, il Ministero della Sicurezza dello Stato (MSS) cinese ha fornito all'Iran nuove tecnologie nel tentativo di impedire l'infiltrazione dei servizi segreti statunitensi e israeliani e di aiutare Teheran a difendersi dagli aerei da guerra avanzati statunitensi e israeliani in caso di una ripresa della guerra.

Il rapporto afferma che Pechino sta esortando il suo alleato, Teheran, ad abbandonare i software prodotti negli Stati Uniti e in Israele e a sostituirli con sistemi cinesi chiusi e crittografati, difficili da penetrare.

Ciò include la fornitura all'Iran di sistemi di sensori e radar cinesi avanzati, come l'YLC-8B, in grado di tracciare aerei stealth e di condurre sorveglianza elettronica.

Defense Security Asia ha affermato che, secondo un analista, "lo YLC-8B è uno dei pochi radar del suo genere al mondo in grado di rilevare e tracciare ininterrottamente un aereo occidentale di quinta generazione (stealth) a lungo raggio".

L'YLC-8B è stato sviluppato dal Nanjing Research Institute of Electronics Technology cinese. Utilizza la sorveglianza a bassa frequenza in banda UHF per compromettere l'efficacia della tecnologia radar-assorbente utilizzata da aerei statunitensi avanzati come l'aereo da guerra F-35 e il bombardiere B-2. L'Aeronautica Militare israeliana (IAF) avrebbe 48 caccia stealth F-35 nella sua flotta.

Pechino sta inoltre incoraggiando l'Iran a passare al sistema di navigazione satellitare cinese BeiDou come alternativa al sistema GPS creato dagli Stati Uniti, per evitare manipolazioni e impedire che l'intelligence statunitense lo utilizzi per tracciare obiettivi iraniani all'interno del Paese, ha riportato Modern Diplomacy .

Il rapporto giunge mentre gli Stati Uniti hanno accumulato una notevole quantità della loro potenza navale e aerea nella regione dell'Asia occidentale, minacciando un attacco su larga scala all'Iran.

La Cina sta cercando di aiutare Teheran a proteggere i suoi ingenti investimenti in Iran, effettuati nell'ambito di un accordo strategico di 25 anni firmato nell'ambito della Belt and Road Initiative (BRI) di Pechino.

Pechino teme anche di perdere l'accesso al petrolio iraniano se Washington lanciasse un attacco, portando l'Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz.

L'Iran è il principale fornitore di petrolio della Cina, mentre circa il 20-30 percento del greggio mondiale passa attraverso gli stretti strategici della costa meridionale dell'Iran.

Nonostante abbia cercato di aiutare l'Iran con nuove tecnologie, Pechino ha chiarito che non interverrà militarmente per aiutare l'Iran in caso di guerra, ha osservato Modern Diplomacy .

La Cina intrattiene ampie relazioni economiche sia con gli Stati Uniti che con Israele.

Ci si aspetta invece che la Cina limiti il ??suo sostegno alla sfera diplomatica e condanni qualsiasi attacco non provocato da parte degli Stati Uniti o di Israele, in quanto grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

"Pechino resta cauta nel rischio di scivolare in un conflitto a tutto campo che potrebbe minacciare il flusso di petrolio dal Golfo. Questo è ciò che la spinge a chiedere costantemente moderazione e un ritorno a soluzioni diplomatiche per evitare 'conseguenze catastrofiche' per l'economia globale", ha aggiunto Modern Diplomacy.