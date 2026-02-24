Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Cina-Iran, l'alleanza dei 25 anni: perché Pechino sta inviando segretamente i suoi radar a Teheran

553
Cina-Iran, l'alleanza dei 25 anni: perché Pechino sta inviando segretamente i suoi radar a Teheran

 

Secondo un rapporto del 10 febbraio di Modern Diplomacy, il Ministero della Sicurezza dello Stato (MSS) cinese ha fornito all'Iran nuove tecnologie nel tentativo di impedire l'infiltrazione dei servizi segreti statunitensi e israeliani e di aiutare Teheran a difendersi dagli aerei da guerra avanzati statunitensi e israeliani in caso di una ripresa della guerra.

Il rapporto afferma che Pechino sta esortando il suo alleato, Teheran, ad abbandonare i software prodotti negli Stati Uniti e in Israele e a sostituirli con sistemi cinesi chiusi e crittografati, difficili da penetrare.

Ciò include la fornitura all'Iran di sistemi di sensori e radar cinesi avanzati, come l'YLC-8B, in grado di tracciare aerei stealth e di condurre sorveglianza elettronica.

Defense Security Asia ha affermato che, secondo un analista, "lo YLC-8B è uno dei pochi radar del suo genere al mondo in grado di rilevare e tracciare ininterrottamente un aereo occidentale di quinta generazione (stealth) a lungo raggio".

L'YLC-8B è stato sviluppato dal Nanjing Research Institute of Electronics Technology cinese. Utilizza la sorveglianza a bassa frequenza in banda UHF per compromettere l'efficacia della tecnologia radar-assorbente utilizzata da aerei statunitensi avanzati come l'aereo da guerra F-35 e il bombardiere B-2. L'Aeronautica Militare israeliana (IAF) avrebbe 48 caccia stealth F-35 nella sua flotta.

Pechino sta inoltre incoraggiando l'Iran a passare al sistema di navigazione satellitare cinese BeiDou come alternativa al sistema GPS creato dagli Stati Uniti, per evitare manipolazioni e impedire che l'intelligence statunitense lo utilizzi per tracciare obiettivi iraniani all'interno del Paese, ha riportato Modern Diplomacy .

Il rapporto giunge mentre gli Stati Uniti hanno accumulato una notevole quantità della loro potenza navale e aerea nella regione dell'Asia occidentale, minacciando un attacco su larga scala all'Iran.

La Cina sta cercando di aiutare Teheran a proteggere i suoi ingenti investimenti in Iran, effettuati nell'ambito di un accordo strategico di 25 anni firmato nell'ambito della Belt and Road Initiative (BRI) di Pechino.

Pechino teme anche di perdere l'accesso al petrolio iraniano se Washington lanciasse un attacco, portando l'Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz.

L'Iran è il principale fornitore di petrolio della Cina, mentre circa il 20-30 percento del greggio mondiale passa attraverso gli stretti strategici della costa meridionale dell'Iran.

Nonostante abbia cercato di aiutare l'Iran con nuove tecnologie, Pechino ha chiarito che non interverrà militarmente per aiutare l'Iran in caso di guerra, ha osservato Modern Diplomacy .

La Cina intrattiene ampie relazioni economiche sia con gli Stati Uniti che con Israele.

Ci si aspetta invece che la Cina limiti il ??suo sostegno alla sfera diplomatica e condanni qualsiasi attacco non provocato da parte degli Stati Uniti o di Israele, in quanto grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

"Pechino resta cauta nel rischio di scivolare in un conflitto a tutto campo che potrebbe minacciare il flusso di petrolio dal Golfo. Questo è ciò che la spinge a chiedere costantemente moderazione e un ritorno a soluzioni diplomatiche per evitare 'conseguenze catastrofiche' per l'economia globale", ha aggiunto Modern Diplomacy.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Accordo segreto Mosca-Teheran: 3.000 missili russi per blindare il cielo dell'Iran

Accordo segreto Mosca-Teheran: 3.000 missili russi per blindare il cielo dell'Iran

24 Febbraio 2026 07:00
Forensic Architecture rivela: "I medici a Gaza sono stati giustiziati a bruciapelo"

Forensic Architecture rivela: "I medici a Gaza sono stati giustiziati a bruciapelo"

24 Febbraio 2026 07:00
Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

23 Febbraio 2026 16:50
Kallas ammette che l'adozione del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia è fallita

Kallas ammette che l'adozione del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia è fallita

23 Febbraio 2026 16:24
Regional Security Construct: il piano segreto tra USA, Israele e Paesi Arabi contro l'Iran

Regional Security Construct: il piano segreto tra USA, Israele e Paesi Arabi contro l'Iran

23 Febbraio 2026 11:30
Vittoria per Claudia Sheinbaum: la fine di "El Mencho" scuote le fondamenta del narcotraffico

Vittoria per Claudia Sheinbaum: la fine di "El Mencho" scuote le fondamenta del narcotraffico

23 Febbraio 2026 11:30
Nucleare, il monito di Putin: "Sviluppo delle forze atomiche è la nostra priorità incondizionata"

Nucleare, il monito di Putin: "Sviluppo delle forze atomiche è la nostra priorità incondizionata"

23 Febbraio 2026 11:30
Bloomberg avverte: la strategia della pressione militare sull'Iran rischia il collasso

Bloomberg avverte: la strategia della pressione militare sull'Iran rischia il collasso

23 Febbraio 2026 11:30
EUROPA

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

14141
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

11662
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

10817
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

9837
NORD-AMERICA

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

8244
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

8101
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

7971
NORD-AMERICA

Caitlin Johnstone - "L'Occidente deve tornare a dominare": i dirigenti USA gettano la maschera sul futuro dell'impero

7245
ASIA

Accordo segreto Mosca-Teheran: 3.000 missili russi per blindare il cielo dell'Iran

ASIA

Cina-Iran, l'alleanza dei 25 anni: perché Pechino sta inviando segretamente i suoi radar a Teheran

MEDITERRANEO

Forensic Architecture rivela: "I medici a Gaza sono stati giustiziati a bruciapelo"

ASIA

Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

EUROPA

Kallas ammette che l'adozione del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia è fallita

ASIA

Regional Security Construct: il piano segreto tra USA, Israele e Paesi Arabi contro l'Iran

AMERICA LATINA

Vittoria per Claudia Sheinbaum: la fine di "El Mencho" scuote le fondamenta del narcotraffico

RUSSIA

Nucleare, il monito di Putin: "Sviluppo delle forze atomiche è la nostra priorità incondizionata"

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti