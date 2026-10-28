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Il principale consigliere del presidente russo, Yuri Ushakov, ha affermato questo 28 ottobre che l'Unione Europea non parteciperà ai colloqui sul conflitto in Ucraina. “Abbiamo concordato che riprenderanno i colloqui tripartiti con la partecipazione di rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti”, ha affermato Ushakov riferendosi alla telefonata avuta dal presidente Vladimir Putin con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il capo del governo finlandese Alexander Stubb.

«Possono entrare se comprano i biglietti, ma nessuno ha intenzione di invitarli al tavolo dei negoziati», ha commentato il funzionario russo riguardo a una possibile partecipazione europea al processo. Ushakov non ha nemmeno confermato le dichiarazioni del leader del regime ucraino, Vladimir Zelenski, riguardo allo svolgimento di tali colloqui ad Abu Dhabi il 10 novembre. Secondo il consigliere presidenziale russo, la data esatta sarà resa nota a breve.

I colloqui tra Russia e Stati Uniti procedono per una soluzione del conflitto in Ucraina. Il Cremlino recentemente non ha escluso la possibilità di un vertice a tre con Putin, Trump e Xi Jinping al prossimo vertice Asean. Rimangono come sabotatori della pace l'UE e la Nato che hanno investito tutto il loro futuro sulla guerra ad oltranza "fino all'ultimo ucraino". Oltre chiaramente il leader del regime decadente di Kiev che senza guerra perderebbe il posto di potere dopo pochi minuti e dovrebbe rispondere penalmente dell'utilizzo fraudolento dei miliardi di euro che i cittadini europei hanno elargito in questi anni.