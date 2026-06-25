Cremlino: Russia pronta ad aiutare il Venezuela

La Russia esaminerà tempestivamente qualsiasi richiesta di assistenza da parte del Venezuela in seguito al terremoto, qualora ne venisse presentata una, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Sono trascorse solo poche ore da quando si è verificata questa tragedia. A giudicare dalle informazioni disponibili finora, il numero delle vittime è probabilmente molto più alto delle cifre attualmente riportate dai media. Se i nostri amici venezuelani presenteranno una richiesta, questa verrà certamente presa in considerazione senza indugio", ha affermato Peskov.

Un terremoto ha colpito il Venezuela la sera del 24 giugno. Sono state registrate due serie di scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a circa 40 secondi di distanza l'una dall'altra. I loro epicentri si trovavano a 10 km dallo stato venezuelano di Yaracuy. Secondo la presidente incaricata Delcy Rodríguez, almeno 32 persone sono morte, altre 700 sono rimaste ferite e decine di edifici sono stati distrutti. Il servizio della metropolitana e dei treni nella capitale è stato sospeso. Le autorità venezuelane hanno dichiarato lo stato di emergenza.

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