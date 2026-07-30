Registro di ispezione di un drone intelligente

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di Zhang Wen, Quotidiano del Popolo

Il vasto "oceano" blu che ho di fronte è il mio luogo di lavoro. Oltre 10 milioni di pannelli fotovoltaici si estendono su quest'area, formando un immenso "mare blu" che copre 12.000 ettari, una superficie equivalente a più di 16.000 campi da calcio regolamentari.

Situata a sud-est di Yinchuan, capoluogo della Regione Autonoma Hui del Ningxia, Cina nord-occidentale, quest'area sorge ai margini del deserto di Mu Us. Per anni è stata un'arida distesa desolata del Gobi.

A partire dal 2022, questo territorio desolato del Gobi è stato trasformato. File di pannelli fotovoltaici vi hanno messo radici, ricoprendo gradualmente il paesaggio. Alla fine di febbraio di quest'anno è stato completato un impianto fotovoltaico con una potenza installata complessiva di 6 milioni di kilowatt. Ogni anno, l'impianto trasforma l'intensa luce solare del Gobi in circa 10,8 miliardi di kilowattora di energia pulita, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico annuale di 7,2 milioni di famiglie. Anch'io ho fatto di questo luogo la mia casa.

Forse vi starete chiedendo chi io sia. Sono il drone intelligente addetto alle ispezioni dell'impianto, il suo "piccolo custode". Ecco il mio registro di ispezione.

All'inizio di una nuova giornata, non appena si apre il mio portello, comincio le mie attività di ispezione.

La mia casa, l'hangar per droni, è una struttura metallica alta più di un metro, situata accanto alle file di pannelli fotovoltaici. Ogni giorno, seguendo le istruzioni preimpostate dagli ingegneri, decollo, effettuo un'ispezione lungo un percorso prestabilito, rientro e atterro nell'hangar. Successivamente mi ricarico automaticamente, utilizzando l'energia elettrica prodotta dagli stessi pannelli fotovoltaici dell'impianto.

Volo a un'altitudine di circa 35 metri, l'altezza ottimale calcolata dagli ingegneri per le ispezioni. Grazie alle reti 5G e al sistema satellitare di navigazione BeiDou, mantengo una rotta stabile lungo il percorso assegnato. Le mie due telecamere ad alta definizione catturano ogni dettaglio dei pannelli fotovoltaici sottostanti. Dotato di telecamere a luce visibile e di una termocamera a infrarossi su gimbal, il mio sistema di acquisizione immagini è in grado di identificare con precisione 12 tipi di anomalie, tra cui hot spot, microfratture e guasti ai diodi.

Ogni volo di ispezione dura circa 50 minuti. Al termine della missione, rientro nell'hangar per ricaricarmi prima di ripartire. Effettuo almeno otto "viaggi" al giorno, completando un carico di lavoro che un tempo richiedeva agli ispettori umani più di due settimane. Dopo ogni ispezione, genero automaticamente un rapporto, consentendo agli ingegneri di monitorare tempestivamente lo stato dell'impianto.

Individuo un pannello fotovoltaico parzialmente sporco. A un esame più ravvicinato, noto una grossa macchia di escrementi di uccelli sul pannello. Tale contaminazione ha compromesso la produzione di energia, causando un brusco aumento della temperatura locale del pannello: un cosiddetto "hot spot". Utilizzo immediatamente il sistema intelligente per generare un report contenente immagini e testo, che invio poi agli ingegneri.

Gli ingegneri lavorano nel centro di controllo centralizzato a Yinchuan, a più di 50 chilometri di distanza. Lì, schermi a parete mostrano dati in tempo reale sulla produzione di energia e sullo stato delle apparecchiature per ciascun impianto fotovoltaico. Dopo aver ricevuto la mia segnalazione, gli ingegneri utilizzano semplicemente un tablet e inviano un robot di pulizia senza pilota sul pannello interessato.

Alto circa tre metri, il robot pulitore è dotato di un lungo braccio meccanico dotato di una spazzola per la pulizia. Come me, funziona automaticamente con l'aiuto delle reti 5G e del sistema di navigazione satellitare BeiDou. Si avvicina ai pannelli fotovoltaici e, con un movimento del braccio, li pulisce a fondo. Il suo telaio cingolato gli consente di muoversi facilmente sul terreno roccioso del Gobi.

La base sta espandendo l’uso di attrezzature senza pilota. In futuro qui lavoreranno circa 20 droni di ispezione intelligenti come me. Le principali innovazioni della base nel funzionamento e nella manutenzione senza pilota hanno raggiunto livelli di primo piano a livello internazionale.

Quando è iniziata la costruzione della base nel 2022, l’area circostante era ancora un paesaggio arido del Gobi. Durante le ispezioni, le tempeste di sabbia spesso lasciavano "accecate" le mie fotocamere ad alta definizione, rendendo difficile vedere chiaramente il terreno. Durante la costruzione della base, i grandi pannelli fotovoltaici hanno contribuito a bloccare i forti venti e a ridurre la frequenza delle tempeste di polvere.

I pannelli proteggono inoltre il terreno dall'intensa luce solare, aumentando l'umidità del suolo e permettendo all'erba di crescere in tutta l'area del Gobi. La terra arida ha assunto gradualmente una colorazione verde. La popolazione ha accolto con entusiasmo questo cambiamento e ha iniziato a coltivare diverse specie vegetali, tra cui caprifoglio, Astragalus adsurgen e lespedeza.

Per sfruttare al meglio le preziose precipitazioni, gli ingegneri hanno installato sistemi di raccolta dell'acqua piovana e tubature di drenaggio sui pannelli fotovoltaici, convogliando l'acqua in modo uniforme sul terreno sottostante e accelerando così la crescita della vegetazione. In alcune zone dell'impianto, la copertura vegetale ha superato il 30%.

L'area in cui sorge l'impianto fotovoltaico ospita diverse miniere di carbone sotterranee ed è stata classificata come zona soggetta a subsidenza mineraria. Per monitorare meglio i cedimenti del terreno, gli ingegneri hanno praticato dei fori e installato oltre 100 sensori geologici a circa un metro di profondità.

Qualora si verifichino crepe, spostamenti o altre alterazioni in superficie, i sensori emettono avvisi di diverso livello. Ciò consente agli ingegneri non solo di modificare tempestivamente la disposizione dei pannelli fotovoltaici nelle aree interessate, ma anche di individuare con precisione i punti di subsidenza, favorendo così il ripristino ecologico.

Robot di pulizia autonomi puliscono i pannelli fotovoltaici presso un impianto situato a sud-est di Yinchuan, capoluogo della Regione Autonoma Hui del Ningxia, Cina nord-occidentale. (Foto d'archivio)

Un drone di ispezione intelligente decolla dall'hangar presso una centrale elettrica situata a sud-est di Yinchuan, capoluogo della Regione Autonoma Hui del Ningxia, Cina nord-occidentale. Quotidiano del Popolo/Zhang Wen)