Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

Succubi e complici di americani ed israeliani

415
Succubi e complici di americani ed israeliani

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giuseppe Giannini

L’ Italia, in politica estera, è sempre stata un paese a sovranità limitata, a causa delle ingerenze degli americani, della Chiesa, e degli interessi nascosti dietro alle strategie della Nato. Tuttavia, in alcuni casi, ha cercato di mantenere una certa autonomia (competenza territoriale), pensiamo alla crisi di Sigonella del 1985.

 Non è avvenuto invece nella circostanza della strage del Cermis e in altri episodi in cui vi erano coinvolgimenti militari. La sudditanza bellica si è amplificata con la prima guerra del Golfo nel 1990 e con le “guerre umanitarie”, ad iniziare dai bombardamenti su Belgrado nel 1999 avallati da D’Alema e Mattarella. Tutto ha preso vita all’indomani della crisi del blocco dei Paesi dell’Est. Questa cessione di sovranità è stata completata dai i governi che hanno accettato il dogma della globalizzazione liberista e l’impianto tecno-austeritario della UE.

Ad aggravare le conseguenze derivanti dall’incapacità decisionale, o meglio dalla volontà di far decidere ad altri, con ripercussioni impattanti sulla vita quotidiana della popolazione, è giunta, in anni recenti, la vocazione guerrafondaia dell’Occidente. Dagli affari sporchi in Ucraina alla legittimazione del genocidio della popolazione palestinese. Israele giustifica i suoi crimini dicendo di agire in prima linea per difendere valori comuni ai Paesi occidentali contro il pericolo islamista. Una scusa che non regge più, anche se, soprattutto negli ambienti delle destre, dall’America all’Europa, ritorna la propaganda anti-araba. Il radicalismo che vende e fa notizia, con l’accettazione di pronunce razziste, quali sostituzione etnica o remigrazione.

Quando gli alleati sono invece le petromonarchie arabe, che inondano i mercati di soldi e petrolio, il sangue che scorre (il finanziamento al terrorismo, la repressione delle donne e del dissenso) non si vede. In questo caso nessun pericolo per i governi occidentali. L’ Europa, dopo la storica sudditanza verso gli Stati Uniti, ora è succube anche dei sionisti e di un mondo israeliano sempre più incattivito. I primi, mirando, continuamente, ai loro esclusivi interessi, stanno accompagnando il declino del Vecchio Continente, oramai sulla strada dell’irrilevanza politica.

I secondi, con metodi discutibili e la prepotenza, considerano ingenui gli europei, che ancora credono, formalmente, allo Stato di diritto. Anzi, sulla scia trumpiana cercano di smantellarne le difese, auspicando un futuro governo del mondo basato sulla forza. Dove combinare potenza economica e tecnologia con il nazionalismo estremo ed il razzismo. La legge suprematista che dà vita al capitalismo autoritario.

A causa di questi elementi criticare Israele od esprimere vicinanza ai palestinesi diventa un crimine da inventare. Così accade che, da oltre un anno, docenti e studenti, che hanno, semplicemente, partecipato a manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese, o ne hanno discusso a scuola siano stati "attenzionati" dalle forze dell’ordine. Con la scusa di ricercare cellule eversive o fanatici religiosi (non i sionisti però) l’intento è di zittire ogni voce critica.

In diversi luoghi d'Italia, in particolare nelle città "calde", che hanno una tradizione di sinistra e movimentista, gli insegnanti, anche se non appartenenti a nessuna realtà politica, hanno subito prepotenze da parte di dirigenti e colleghi, perquisizioni domestiche e altri provvedimenti limitativi della libertà personale. Restrizioni immotivate basate solo sulla vicinanza ideologica e la compartecipazione emotiva al dolore. All’interno di questo clima di caccia alle streghe la lista delle sopraffazioni e delle angherie di Stato è lunga: la circolare di fine 2025 con cui il ministro dell(a) (d)'istruzione chiedeva informazioni (schedatura?) sul numero di studenti palestinesi presenti nelle scuole; nei mesi precedenti, veniva inibita la bandiera palestinese in pubblico, al Giro d'Italia, durante spettacoli od eventi sportivi, sul balcone di casa propria.

Successivamente, quando le proteste oceaniche, in tutto il mondo, sono diventate virali (potenza della rete), allora i governi al servizio dei sionisti, malgrado le censure, la propaganda ed il supporto logistico-militare complice del genocidio non hanno potuto più nascondere quanto fosse evidente.  Allora le restrizioni sono state limitate. Dopo è arrivata la proposta di legge Gasparri-Delrio, che ha provato ad equiparare l'antisionismo all'antisemitismo. Ancora adesso, c'è chi, prima di parlare di genocidio attende la pronuncia dei demografi come Mieli (e in Ruanda? e a Srebrenica?); chi parla di escursionisti riguardo ai coloni (tg rai); e chi minimizza (Mentana) o sorvola ( Molinari, Sechi, le destre alleate dei criminali al governo in Israele e i sionisti "liberal-democratici"). D’altronde è il clima di repressione e censura che subiamo da anni.

E’ di questi giorni la notizia che il gruppo musicale inglese dei Massive Attack è stato bandito da Singapore per aver esposto la bandiera della Palestina. Per fortuna ci sono ancora artisti che hanno il coraggio di prendere posizione, a differenza di coloro che si astengono (vedi Francesco De Gregori) e si dichiarano sionisti (Erri De Luca). L’indifferenza è paragonabile a chi fa il tifo per i conflitti armati. Spingono per un esercito europeo in funzione antirussa e reclutano personalità della stampa ed esperti di fantomatici istituti di affari internazionali (enti che ricevono finanziamenti da privati, multinazionali ed anche dal Ministero degli Esteri) solo per promuovere la guerra.

 L’ultima è l’inquietante Nathalie Tocci, che sollecita l’invio di truppe in Ucraina, il che si traduce nel nostro coinvolgimento diretto (“l’Europa deve avere il coraggio di affrontare la guerra”, scrive). Carne da cannone per le donne in primo piano: Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Pina Picierno, fino alla Elly Schlein, che, finalmente, ha scoperto le carte. I pacifisti, invece, e chi pretende il dialogo tra le parti trattati come incoscienti o filoputiniani. La libertà di pensiero e manifestazione ostacolate dagli interessi militari. Non accade in Russia, Cina o Turchia, ma nelle cd. democrazie occidentali.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

Tecnopolitica: la svolta totalitaria

Tecnopolitica: la svolta totalitaria

01 Agosto 2026 11:30
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

27 Luglio 2026 12:00
Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

25 Luglio 2026 10:00
Quanto vale una vita?

Quanto vale una vita?

21 Luglio 2026 07:00
L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

16 Luglio 2026 11:30
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

09 Luglio 2026 17:30
Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

01 Luglio 2026 15:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

13 Giugno 2026 18:30

Restare umani: la forma più alta di ribellione al mondo distopico di oggi (di Alberto Bradanini)

18709

Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

12245
EUROPA

Quali sarebbero le “vittorie ucraine” decantate dai media italici?

9313
EUROPA

Invasione di Ceuta: cosa sta accadendo nell'enclave spagnola?

9136
EUROPA

Quando il figlio di Netanyahu incitava "l'occupazione musulmana" di Ceuta e Melilla

8257
EUROPA

Geopolitica predatoria (di Marco Travaglio)

8158
NORD-AMERICA

Il "mistero" dei numeri: il governo Usa minimizza le vittime in Iran, mentre fonti interne...

7641
AMERICA LATINA

Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

7524
NORD-AMERICA

Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

NORD-AMERICA

"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

ASIA

Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

ASIA

l'Iran era pronto a bombardare l'Ucraina, cos'ha fermato l'attacco

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, scorte USA al limite: il Pentagono investe miliardi per ricostituire gli arsenali

ASIA

Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

NORD-AMERICA

"Una guerra illegale": Trump minimizza le perdite in Iran, ma i dati lo smentiscono

EUROPA

Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta) di Fabrizio Verde Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

  • 01 Agosto 2026 19:07
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica   Una finestra aperta Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica

Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica

  • 03 Agosto 2026 14:00
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Dalle teorie di Brzezinski a Palantir: come il conflitto in Ucraina è diventato il più grande test bellico degli USA di Michele Blanco Dalle teorie di Brzezinski a Palantir: come il conflitto in Ucraina è diventato il più grande test bellico degli USA

Dalle teorie di Brzezinski a Palantir: come il conflitto in Ucraina è diventato il più grande test bellico degli USA

  • 05 Agosto 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti