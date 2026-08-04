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Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

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Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

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Sei superpetroliere battenti bandiera saudita hanno cambiato rotta nel Golfo di Aden negli ultimi giorni e si stanno dirigendo verso l'Africa meridionale in risposta al blocco marittimo imposto all'Arabia Saudita dalle forze armate yemenite (YAF) guidate da Ansarallah, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters il 3 agosto.

Citando i dati di tracciamento, l'agenzia ha precisati che le petroliere stavano tornando vuote in Arabia Saudita dopo aver consegnato petrolio ai clienti in Asia, percorrendo una rotta intorno all'Africa meridionale, attraverso il Mar Mediterraneo e attraverso il Canale di Suez.

Secondo i calcoli di Reuters, circumnavigando l'Africa meridionale anziché attraversare il Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandab, il viaggio delle petroliere si allungherebbe di ulteriori 25 giorni.

Secondo i dati di tracciamento navale, una delle petroliere, la Dilam, aveva come destinazione il porto spagnolo di Gibilterra, all'imboccatura del Mar Mediterraneo.

Secondo due fonti del settore, le petroliere, ciascuna in grado di trasportare circa 2 milioni di barili di petrolio greggio, hanno scelto di percorrere la rotta di ritorno, molto più lunga, per motivi di sicurezza.

Nel frattempo, secondo i dati di Kepler, due superpetroliere che trasportavano petrolio greggio saudita sono riuscite a lasciare Bab al-Mandab lunedì con i transponder spenti .

Il 20 luglio, le Forze Armate yemenite (YAF) hanno dichiarato un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita dopo che, la settimana precedente, aerei da guerra sauditi avevano bombardato la pista dell'aeroporto internazionale di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano sul suolo yemenita.

A causa del blocco yemenita, le navi saudite che cercano di rientrare o partire dai porti sauditi attraverso Bab al-Mandab rischiano di essere prese di mira da missili e droni delle forze armate yemenite (YAF).

L'Arabia Saudita ha imposto un blocco economico e aereo sulla capitale yemenita Sana'a sin dal suo intervento genocida in Yemen contro il movimento di resistenza Ansarallah nel 2015.

Il blocco navale imposto dallo Yemen alle navi saudite a Bab al-Mandab giunge mentre il suo alleato Iran ha in gran parte chiuso lo Stretto di Hormuz in risposta alla guerra israelo-americana contro la Repubblica islamica, iniziata a febbraio.

La chiusura dello stretto di Hormuz ha provocato un forte aumento dei prezzi mondiali dell'energia, dato che circa il 20% delle esportazioni globali di petrolio e gas transita solitamente attraverso questo stretto.

Secondo i dati di Kpler, domenica solo una petroliera che trasportava gas di petrolio liquefatto, caricato in Iran, ha attraversato il confine di Hormuz. Il numero di navi cisterna che hanno transitato per Hormuz è sceso a 10 sabato, dopo le 19 di venerdì – il numero più alto da metà luglio, secondo i dati.

I recenti attacchi yemeniti contro navi legate all'Arabia Saudita hanno spinto il mercato assicurativo marittimo londinese, la scorsa settimana, a includere ulteriori acque vicino ai porti sauditi nella sua zona "ad alto rischio" nel Mar Rosso, ha aggiunto Reuters .

Sebbene le navi saudite siano soggette al blocco yemenita, le navi commerciali di altri paesi sono libere di transitare per Bab al-Mandab.

Secondo quanto riportato lunedì da Lloyd's List Intelligence, le navi portacontainer continuano a transitare attraverso lo stretto di Bab al-Mandab, nonostante lo Yemen stia intensificando la sua presa sulle esportazioni di petrolio saudita.

"Nella settimana dal 20 al 26 luglio hanno transitato nello stretto un totale di 58 navi portacontainer, il volume settimanale più alto registrato nell'ultimo mese, secondo i dati preliminari", ha dichiarato Lloyd's .

"Il dato suggerisce che la dichiarazione formale di blocco, annunciata il 20 luglio, non ha ancora innescato alcuna deviazione significativa del traffico container."

Al contrario, il traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è in caduta libera.

Secondo i dati preliminari, il traffico di petroliere attraverso Hormuz è diminuito di quasi l'80% nella settimana del 20 luglio rispetto alla settimana precedente, prima che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran fallisse", ha aggiunto Lloyd's .

Durante la settimana del 29 giugno, quando era in vigore un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, sono stati registrati quasi 110 transiti.

Nella settimana del 6 luglio, 88 navi commerciali hanno attraversato lo stretto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco con l'Iran l'8 luglio.

La settimana successiva, solo 47 navi transitarono. Durante la settimana del 20 luglio, appena 24 navi transitarono, "segnalando che la crisi della navigazione in questo punto nevralgico del flusso energetico si sta aggravando", ha concluso Lloyd's .

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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