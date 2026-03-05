"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

Cuba ha condannato la decisione dell'Ecuador di dichiarare l'ambasciatore cubano a Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, persona non grata, insieme a tutti i membri del personale diplomatico, consolare e amministrativo della missione cubana, definendola "arbitraria e ingiustificata".

"Si tratta di un atto ostile e senza precedenti che danneggia significativamente le storiche relazioni di amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi e popoli. Questa azione dimostra anche il disprezzo dell'attuale governo ecuadoriano per le pratiche diplomatiche e le cortesie osservate dalla comunità internazionale", ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri cubano in un comunicato stampa.

Secondo il Ministero degli Esteri cubano, il Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana della Repubblica dell'Ecuador ha annunciato la sua decisione tramite una nota diplomatica questo mercoledì, senza fornire alcuna giustificazione.

"Il Ministero ribadisce categoricamente che il personale dell'Ambasciata cubana a Quito, come stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle Relazioni Diplomatiche, ha rispettato rigorosamente le leggi e i regolamenti dell'Ecuador, senza interferire negli affari interni di tale Stato", si legge nella dichiarazione dell'Avana.

Inoltre, il Ministero degli Esteri cubano ha sottolineato che "non sembra un caso che [la decisione] sia stata presa in un contesto caratterizzato dall'intensificarsi dell'aggressione statunitense contro Cuba e dalla forte pressione esercitata dal governo statunitense su Stati terzi affinché aderiscano a questa politica". "Cuba è convinta che il popolo ecuadoriano saprà difendere i vincoli di solidarietà e fratellanza con Cuba", ha sottolineato.

L'Ecuador ha dichiarato l'ambasciatore cubano Basilio Antonio Gutiérrez García persona non grata, insieme a tutti i membri del personale diplomatico, consolare e amministrativo della missione cubana a Quito.

La decisione, emessa dal Ministero degli Affari Esteri, concede a Gutiérrez e agli altri funzionari cubani 48 ore per lasciare il territorio ecuadoriano.

Il documento non specifica i motivi della dichiarazione e dell'espulsione del personale diplomatico cubano.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it