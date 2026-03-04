Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

Il commentatore politico e giornalista statunitense Tucker Carlson ha dichiarato il 2 marzo che l'Arabia Saudita e il Qatar hanno arrestato negli ultimi giorni agenti che lavoravano per l'agenzia israeliana Mossad, i quali stavano "pianificando attentati" nei due stati del Golfo.

Tucker Carlson: "Ieri sera sia in Qatar che in Arabia Saudita le autorità hanno arrestato agenti del Mossad che progettavano di commettere attentati". pic.twitter.com/23TK7H6jyH — Ryan Grim (@ryangrim) 2 marzo 2026

"Non è stato riportato, ma è un dato di fatto. Ieri sera, in Qatar e Arabia Saudita, le autorità hanno arrestato agenti del Mossad che stavano pianificando attentati in quei paesi. È strano, non ha senso", ha detto Carlson.

"Perché gli israeliani dovrebbero bombardare i Paesi del Golfo, che sono anch'essi attaccati dall'Iran? Non sono forse dalla stessa parte?"

"Israele vuole danneggiare l'Iran, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Oman e il Kuwait", ha continuato, senza fornire una fonte per le sue accuse.

Ha aggiunto che Tel Aviv stava intenzionalmente cercando di “seminare caos e disordine” nei paesi del Golfo.

Le dichiarazioni del giornalista statunitense giungono mentre l'Iran intensifica i suoi attacchi di rappresaglia in risposta alla brutale guerra lanciata contro il Paese giorni fa.

Gli attacchi missilistici e con droni della Repubblica Islamica contro Israele, le basi militari statunitensi nella regione e le principali risorse energetiche nel Golfo e nel Kurdistan iracheno non si sono fermati. Anche lo Stretto di Hormuz è stato chiuso.

In particolare, la base della Quinta Flotta della Marina Militare statunitense è tra gli obiettivi colpiti senza sosta. Sei soldati statunitensi sono stati uccisi negli ultimi giorni.

A seguito dell'escalation, i prezzi dell'energia sono aumentati notevolmente.

Tuttavia, Teheran ha affermato che uno degli attacchi inizialmente attribuiti alle sue forze – quello contro uno stabilimento dell'Aramco in Arabia Saudita – era in realtà un "false flag".

"L'Iran ha annunciato apertamente che prenderà di mira tutti gli interessi, le installazioni e le strutture americane e israeliane nella regione, e finora ne ha attaccati molti, ma le strutture di Aramco non sono state finora tra gli obiettivi degli attacchi iraniani", ha dichiarato una fonte militare all'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.

"L'attacco ad Aramco è stata un'operazione sotto falsa bandiera israeliana, aggiungendo che l'obiettivo di Israele è quello di distrarre l'attenzione dei paesi della regione dai crimini commessi attaccando siti civili in Iran", ha aggiunto la fonte.

Quasi 800 iraniani sono stati uccisi da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno lanciato la guerra il 28 febbraio. Oltre 2.500 sono rimasti feriti.

