Guerra all'Iran: solo il 21% degli americani appoggia i piani di Trump. I dati del nuovo sondaggio

Un sondaggio dell'Università del Maryland, pubblicato il 15 febbraio, ha rivelato che solo il 21 percento degli adulti negli Stati Uniti sostiene i piani di guerra del presidente Donald Trump contro l'Iran, mentre il 49 percento degli intervistati si oppone.

Lo studio è stato condotto da Shibley Telhami e condotto da SSRS tra il 5 e il 9 febbraio su 1.004 adulti negli Stati Uniti.

Alla domanda "Sei favorevole o contrario all'attacco degli Stati Uniti all'Iran nelle attuali circostanze?", il 21 percento degli intervistati si è espresso a favore, il 49 percento si è opposto e il 30 percento ha affermato di non saperlo.

Il sostegno più alto è stato registrato tra i repubblicani, pari al 40%, rispetto al 6% tra i democratici e al 21% tra gli indipendenti, mentre l'opposizione ha raggiunto il 74% tra i democratici, il 51% tra gli indipendenti e il 25% tra i repubblicani.

Alla domanda su quali interessi sarebbero maggiormente favoriti da una guerra con l'Iran, il 31% ha risposto gli Stati Uniti, il 35% altre parti e il 33% ha risposto di non saperlo. Tra coloro che hanno nominato altri beneficiari, il 16% ha citato Israele, l'11% il popolo iraniano e il 3% alcuni stati arabi.

L'indagine ha anche esaminato le reazioni alla recente pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di documenti relativi al defunto finanziatore e condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

Lo studio ha rilevato che il 40% degli intervistati ha affermato che Epstein era probabilmente legato a un servizio di intelligence straniero, mentre il 18% ha respinto tale opinione. Tra la piccola minoranza che ha indicato un Paese, la maggioranza ha citato Israele, seguito dalla Russia.

I materiali appena declassificati affermavano anche che Trump era stato “compromesso da Israele”.

Quasi la metà degli intervistati ha affermato che le rivelazioni hanno peggiorato la loro opinione su Trump, mentre solo una piccola percentuale ha affermato che l'hanno migliorata e oltre un terzo ha segnalato che non c'è stato alcun cambiamento.

Nel contesto del più grande rafforzamento militare nell'Asia occidentale dall'invasione dell'Iraq, Teheran ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense cosiddetto "limitato" sarebbe stato trattato come un'aggressione su vasta scala.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato: "Un atto di aggressione sarebbe considerato un atto di aggressione. Punto e basta", aggiungendo che l'Iran risponderebbe "ferocemente" in virtù del suo diritto all'autodifesa.

Il portavoce della commissione parlamentare iraniana, Ebrahim Rezaei, ha affermato che i prossimi colloqui indiretti a Ginevra, previsti per giovedì, determineranno se i soldati americani "andranno all'inferno o torneranno a casa".

I funzionari iraniani hanno inoltre ribadito che le basi e le risorse statunitensi nella regione sarebbero considerate obiettivi legittimi in caso di attacco alla Repubblica islamica.

In una lettera formale all'ONU, il rappresentante iraniano Saeed Iravani aveva precedentemente affermato che "tutte le basi, le strutture e le risorse della forza ostile nella regione costituirebbero obiettivi legittimi" in caso di un attacco statunitense.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it