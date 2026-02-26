Le guardie di frontiera cubane hanno fatto "quello che dovevano fare", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, commentando l'incidente che ha coinvolto un'imbarcazione registrata negli Stati Uniti entrata illegalmente in acque cubane.

"Non c'è nulla da commentare qui, poiché, come riportato dall'Avana, i cittadini cubani catturati, che hanno tentato di entrare sull'isola armati, hanno ammesso di averlo fatto con l'intenzione di compiere atti terroristici", ha affermato il portavoce, rispondendo a una domanda della stampa.

"Questa è la loro confessione, quindi non c'è nulla da discutere qui. È così che la situazione dovrebbe essere gestita. Le guardie di frontiera cubane hanno fatto quello che dovevano fare in questa situazione", ha aggiunto.

Sulla stessa linea, ha indicato che le tensioni sulla situazione nella nazione caraibica stanno aumentando, quindi la cosa più importante è considerare l'aspetto umanitario. "Tutte le questioni umanitarie che riguardano i cittadini cubani devono essere risolte e nessuno dovrebbe ostacolarlo. Cittadini, donne e bambini devono avere l'opportunità di soddisfare i loro bisogni primari", ha sottolineato. "Per quanto riguarda la sicurezza sull'isola, è fondamentale che tutti esercitino moderazione ed evitino qualsiasi azione provocatoria", ha insistito Peskov.

