"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

Kemi Badenoch, una delle figure più in vista dell'ala conservatrice e leader dell'opposizione nel Regno Unito, si è scagliata alla Camera dei Comuni contro il partito laburista del primo ministro Keir Starmer, affermando che dovrebbe chiedersi perché i suoi parlamentari "vengono definiti il partito che difende i pedofili".

Il suo intervento è avvenuto durante un dibattito sui prestiti studenteschi, dopo aver risposto a un commento di Starmer sulle ridotte dimensioni del Partito Conservatore. Badenoch ha sottolineato che anche il gruppo laburista si è ridotto e "include un parlamentare arrestato per reati sessuali su minori", quindi Starmer dovrebbe pensarci due volte prima di salire "sul suo piedistallo". In seguito ha dichiarato di non avere intenzione di scusarsi "affatto".

