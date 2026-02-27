Abbonati / Sostienici
Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

 

Secondo quanto riportato da POLITICO il 26 febbraio, alti funzionari statunitensi vogliono che Israele colpisca l'Iran prima che Washington lanci un nuovo assalto al Paese, per ottenere maggiore sostegno tra gli elettori statunitensi a favore della guerra.

I consiglieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno "sostenendo in privato che un attacco israeliano indurrebbe l'Iran a reagire, contribuendo a raccogliere il sostegno degli elettori americani per un attacco statunitense", ha scritto POLITICO, citando due persone a conoscenza delle discussioni.

"Il calcolo è politico: più americani accetterebbero una guerra con l'Iran se gli Stati Uniti o un alleato venissero attaccati per primi", ha aggiunto la rivista.

Secondo recenti sondaggi, la maggioranza degli elettori statunitensi sostiene l'obiettivo di lunga data del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di un cambio di regime in Iran, ma non è favorevole a rischiare la morte dei soldati statunitensi per realizzarlo.

L'influente giornalista conservatore Tucker Carlson ha espresso la sua opposizione a qualsiasi attacco all'Iran, affermando che sarebbe stato compiuto per conto di Israele.

"Ciò a cui mi oppongo veramente, ciò che mi fa arrabbiare, è quando i leader americani, il cui compito è rappresentare gli americani, sono più leali a un paese straniero che al proprio", ha ricordato sabato.

I consiglieri di Trump stanno quindi valutando l'ottica di come condurre un attacco e quale giustificazione sia meglio utilizzare, come ad esempio il programma nucleare iraniano.

"C'è chi, all'interno e all'esterno dell'amministrazione, pensa che la situazione politica sarebbe molto migliore se gli israeliani agissero per primi e da soli e gli iraniani si vendicassero contro di noi, dandoci così più ragioni per agire", ha affermato una delle persone a conoscenza delle discussioni.

POLITICO ha osservato che i negoziati con l'Iran sembrano avere sempre meno probabilità di successo; pertanto, "la domanda principale diventa quando e come gli Stati Uniti attaccheranno".

Che Israele attacchi o meno per primo l'Iran, come ha fatto durante la guerra di 12 giorni contro la Repubblica islamica a giugno, "lo scenario più probabile potrebbe essere un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele", hanno ribadito le due persone che hanno parlato con POLITICO.

Trump è sotto pressione da parte del primo ministro israeliano, che la scorsa settimana si è recato alla Casa Bianca per insistere affinché i negoziatori statunitensi chiedano all'Iran di rinunciare al suo programma nucleare, al programma missilistico balistico e al suo sostegno ai movimenti di resistenza nella regione, tra cui Hezbollah in Libano e Ansarallah nello Yemen.

Il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti, tenutosi giovedì a Ginevra, si è concluso dopo diverse ore di colloqui descritti come "positivi" dai mediatori omaniti.

Tuttavia, secondo quanto riportato, Washington si è attenuto alle sue richieste “dure” e sta offrendo solo un alleggerimento “minimo” delle sanzioni. 

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito le richieste degli Stati Uniti "contraddittorie", aggiungendo che "i leader statunitensi dovrebbero concentrarsi sui negoziati piuttosto che inviare messaggi contrastanti".

Nonostante i colloqui, le persone più vicine al presidente hanno ribadito il concetto "li bombarderemo", ha confermato POLITICO una delle persone a conoscenza delle discussioni.

Tuttavia, ciò solleva il timore che le scorte di intercettori missilistici dell'esercito statunitense si esauriscano rapidamente, nel tentativo di fermare i bombardamenti di missili balistici iraniani sulle navi da guerra e sulle basi statunitensi nella regione.

"C'è un'alta probabilità di vittime americane. E questo comporta un elevato rischio politico", ha affermato una persona a conoscenza delle discussioni.

Le forniture di missili intercettori statunitensi sono già scarse, dopo aver difeso Israele durante la guerra contro l'Iran a giugno e dopo anni di trasferimenti all'Ucraina, nella sua guerra contro la Russia.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa.

ATTENZIONE!

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

27 Febbraio 2026 07:00
Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

27 Febbraio 2026 07:00
Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

26 Febbraio 2026 14:53
"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

26 Febbraio 2026 14:46
"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

26 Febbraio 2026 14:30
Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

26 Febbraio 2026 09:00
Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

26 Febbraio 2026 09:00
Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

25 Febbraio 2026 15:26
