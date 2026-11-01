Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Il presidente finlandese Stubb difende la telefonata a Putin

471
Il presidente finlandese Stubb difende la telefonata a Putin

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha difeso la conversazione telefonica avuta all’inizio della settimana con il presidente russo Vladimir Putin insieme al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, dopo le critiche mosse da alcuni falchi anti-Mosca in Europa.

La telefonata, rara, si è svolta martedì e si è concentrata principalmente sul conflitto in Ucraina, oltre che sulla sicurezza nell’Europa settentrionale e nel Mar Baltico. Ha fatto seguito all’incontro dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff con Putin a San Pietroburgo la scorsa settimana e alle successive consultazioni a Oslo tra Stubb, Støre e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Da allora Mosca e Kiev hanno accettato di partecipare a un quarto ciclo di colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti, previsto ad Abu Dhabi a novembre, con i Paesi europei esclusi dal processo di pace secondo quanto riferito dal Cremlino.

Intervenendo sabato al programma «Ykkösaamu» di Yle, Stubb ha osservato che quella di martedì è stata la prima conversazione con Putin da quando è diventato presidente della Finlandia. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare direttamente la posizione del leader russo sulle cause profonde del conflitto ucraino, definendo lo scambio diretto di opinioni un «punto di svolta». Stubb ha precisato che lui e Støre hanno riaperto il canale di comunicazione con Mosca su richiesta di Kiev e hanno trasmesso a Putin i messaggi di Zelensky dopo aver consultato i rappresentanti statunitensi e ucraini. Ha tuttavia chiarito che Helsinki «non sta agendo in alcun modo come mediatore di pace». Entrambi i leader nordici avevano già precisato di non parlare a nome dell’Europa.

Oltre al conflitto in Ucraina, Stubb ha riferito che i due leader hanno affrontato il tema della sicurezza dei rispettivi Paesi, entrambi accomunati da un esteso confine con la Russia. Hanno inoltre colto l’occasione per «chiarire alcuni malintesi» sul Mar Baltico, ribadendo l’adesione al diritto marittimo internazionale e al principio della libertà di navigazione. Stubb ha difeso quella che ha descritto come la «prima misura volta a rafforzare la fiducia», osservando che «la Russia è nostra vicina ora e rimarrà nostra vicina in futuro», con relazioni bilaterali destinate prima o poi a riprendere.

Dopo la telefonata, la prima ministra danese Mette Frederiksen ha accusato i due leader nordici di aver rotto le fila europee, sostenendo che la conversazione «non era stata coordinata con il resto di noi»; un’obiezione ripresa dal primo ministro svedese Ulf Kristersson. Stubb ha replicato che lui e Støre hanno poi informato in modo approfondito Zelensky e diversi leader dell’UE.

La maggior parte dei leader dell’Europa occidentale ha evitato il contatto diretto con Mosca dopo l’escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, nel tentativo di isolare diplomaticamente la Russia. Nelle ultime settimane, tuttavia, hanno intensificato gli sforzi per assicurarsi un posto al tavolo dei negoziati, mentre Mosca e Washington aumentano l’attività diplomatica per risolvere il conflitto.

Commentando la conversazione con i due leader nordici, Putin ha dichiarato giovedì che la Russia sostiene «qualsiasi iniziativa volta a ripristinare relazioni piene e complete» con i Paesi europei. «Dopotutto, in Europa ci sono persone che, a differenza di altre, non vogliono infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia, ma desiderano invece instaurare una sorta di dialogo costruttivo», ha spiegato il presidente russo, ribadendo che Mosca non cerca un conflitto più ampio con l’UE o la NATO.

Fonti principali: Yle, Agenzia Nova, Kyiv Post, Politico, TASS.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Polonia, Tusk accusa i “bot russi” per la crisi costituzionale

Polonia, Tusk accusa i “bot russi” per la crisi costituzionale

01 Novembre 2026 18:00
Crollo IA, il Nasdaq-100 perde 2.000 miliardi ad ottobre

Crollo IA, il Nasdaq-100 perde 2.000 miliardi ad ottobre

01 Novembre 2026 18:00
L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

01 Novembre 2026 18:00
Pentagono, danni fino a 15 miliardi di dollari alle basi in Medio Oriente

Pentagono, danni fino a 15 miliardi di dollari alle basi in Medio Oriente

01 Novembre 2026 18:00
“Governance e rinnovamento. Un partito centenario visto dall’Italia” – Seminario di alto livello a Roma

“Governance e rinnovamento. Un partito centenario visto dall’Italia” – Seminario di alto livello a Roma

01 Novembre 2026 15:00
"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

01 Novembre 2026 12:00
Halloween Oggi mi vesto da vetrina rotta.

Halloween Oggi mi vesto da vetrina rotta.

31 Ottobre 2026 18:00
Londra: Fiera del turismo sponsorizza ente israeliano per gli insediamenti illegali

Londra: Fiera del turismo sponsorizza ente israeliano per gli insediamenti illegali

30 Ottobre 2026 09:30
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

34574
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

17598
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14059
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

13406
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

11793
RUSSIA

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

8430
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7266
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6643
RUSSIA

Ushakov: senza il sostegno europeo Kiev non attaccherebbe le raffinerie russe

ASIA

Miliardi e sicurezza : Perché l'Egitto si schiera con l'Arabia Saudita

ASIA

L'Iran sfida gli USA: la realtà di Hormuz si determina in mare, non sui social

Putin commenta la telefonata con Stubb e Stowe

ASIA

Spedizioni ferroviarie tra Cina e Iran aumentano di dieci volte

EUROPA

Il vuoto diplomatico dell’UE: la Russia tratta con i singoli Paesi europei

ASIA

Iran agli USA: sette condizioni per la pace, nessun passo indietro

ASIA

Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

  • 30 Ottobre 2026 08:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano di Giuseppe Giannini Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

  • 28 Ottobre 2026 09:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti