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L’attentato di Monaco e l’ombra di Kiev

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L’attentato di Monaco e l’ombra di Kiev

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di Francesco Fustaneo

 

Lunedì sera il Principato di Monaco è stato scosso da un'esplosione che ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio tredicenne. Mentre le autorità danno la caccia a un sospetto, sorge spontanea una domanda: chi aveva veramente interesse a colpire un uomo che il regime di Zelensky ha sanzionato e perseguito? Non è dissimile pensare che dietro questa storia ci sia l'ombra del regime ucraino.

L'attentato, avvenuto poco prima delle 21:00 in Rue Révérend Père Louis Frolla, ha sconvolto il micro-Stato per la sua violenza inaudita . Il Primo Ministro Christophe Mirmand ha parlato di un "atto doloso" e di un ordigno contenente bulloni e pallini, pensato per fare più male possibile . Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo mentre piazzava uno zaino e fuggiva a piedi verso la vicina cittadina francese di Beausoleil .

L'obiettivo era chiaramente la famiglia di Vadim Ermolaev. Un "crimine efferato", lo ha definito il principe Alberto II .

 

L'oligarca scomodo e le sanzioni di Kiev

Vadim Ermolaev, 58 anni, è un personaggio controverso. Un tempo tra gli uomini più ricchi dell'Ucraina, ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per quella cipriota . Nel dicembre 2023, il presidente Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni personali a suo carico per dieci anni, congelando  i suoi beni e bloccandogli le attività commerciali .

Il motivo? Secondo i servizi di sicurezza ucraini, Ermolaev avrebbe continuato a gestire il suo impero di alcolici in Crimea dopo l'annessione russa, pagando tasse allo Stato aggressore . Un'accusa gravissima, che lo ha trasformato agli occhi di Kiev in un collaborazionista. Tuttavia, lo stesso Ermolaev ha sempre respinto le accuse, sostenendo di aver subito pressioni e di aver perso il controllo delle sue attività in Crimea. Ha  inoltre dichiarato di aver donato ingenti somme allo sforzo bellico ucraino .

 

Un movente e un modus operandi sospetti

L'attentato, per la sua modalità esecutiva con un ordigno piazzato in uno zaino, ricorda più un regolamento di conti che un attacco terroristico indiscriminato. Non è la prima volta che dissidenti o presunti traditori ucraini all'estero vengono presi di mira: la lunga ombra dei servizi segreti di Kiev è stata evocata in passato per altre vicende.

Se il regime di Zelensky ha dimostrato di non tollerare chi commercia con il nemico, non è affatto azzardato ipotizzare che abbia voluto fare terra bruciata intorno a un oligarca che, con la sua sola esistenza, metteva in discussione la narrativa ufficiale di una Ucraina compatta e senza compromessi con la Russia.

 

Le parole del Principe e la caccia all'uomo

Di fronte all'orrore, il principe Alberto II ha parlato di "shock" e ha assicurato che il Principato "rimarrà unito e determinato" . Le forze dell'ordine sono in piena attività, ma al momento il responsabile è ancora latitante . Mentre le indagini procedono e se formalmente ancora non sono  trapelate  piste ufficiali dalle autorità monegasche pensare  all’ipotesi  di un coinvolgimento ucraino, anche solo come ispiratore o mandante, è più che plausibile. E sarebbe un grave errore liquidare il tutto  come una banale  teoria del complotto.

Francesco Fustaneo

Francesco Fustaneo

Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.
Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia. 
Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale

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