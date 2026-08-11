Uniti come i chicchi di un melograno (di Li Xiaoyong)

di Li Xiaoyong*

«La nostra vita era molto difficile. Nei momenti peggiori non avevamo nemmeno abbastanza da mangiare. Pensavamo che trasferirci sarebbe stata la soluzione migliore. Grazie all’aiuto del Partito Comunista Cinese, abbiamo lasciato le montagne. Ci è stato assegnato un appartamento di 75 metri quadrati e abbiamo anche trovato lavoro in uno stabilimento lattiero-caseario. Il numero dei miei yak è passato da 6 a 600 e il mio reddito annuo ha superato i 100.000 yuan». Così raccontava cinque anni fa Pu ciren, il pastore di Xizang, in un’intervista.

Cinque anni dopo, il governo cinese non solo ha aiutato milioni di persone come Pu ciren a uscire dalla povertà, ma ha anche creato nuove opportunità per aumentare i redditi, attraverso pascoli intelligenti, irrigazione con droni, monitoraggio satellitare e le vendite attraverso le dirette online. In questo modo, le comunità delle minoranze etniche hanno potuto affrontare meglio le difficoltà e trovare nuove strade per migliorare la propria vita.

La Cina ha una storia millenaria ed è un Paese unito e multietnico. Oltre alla maggioranza Han, conta 55 minoranze etniche, per un totale di oltre 100 milioni di persone. Ogni gruppo etnico ha una propria cultura, un proprio abbigliamento e tradizioni particolari. Le diverse comunità hanno sempre mantenuto rapporti basati sull’uguaglianza, sull’unità, sull’aiuto reciproco e sull’armonia.

Nei primi anni dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, a causa di fattori storici, naturali e sociali, le regioni delle minoranze etniche erano economicamente e socialmente poco sviluppate. In alcune zone erano ancora presenti residui di sistemi feudali, di servitù della gleba o di schiavitù. Con la nascita della Nuova Cina, lo Stato ha progressivamente promosso lo sviluppo economico e sociale e ha introdotto il sistema dell’autonomia regionale delle minoranze etniche. Oggi, le aree a statuto autonomo, che occupano oltre il 60% del territorio cinese, e le comunità delle minoranze etniche hanno assunto un volto completamente nuovo.

Regioni autonome, sviluppo economico e nuove opportunità

Le regioni autonome hanno conosciuto una rapida crescita economica. Dal 2012 al 2025, il PIL regionale delle cinque regioni autonome cinesi — Mongolia Interna, Xizang, Ningxia, Xinjiang e Guangxi — è passato complessivamente da 3.250 a 8.660 miliardi di yuan. Le diverse comunità hanno sfruttato le caratteristiche e le risorse delle proprie regioni, trovando percorsi di sviluppo adatti alle proprie condizioni. Il Ningxia, per esempio, è conosciuto come la “terra cinese del goji”. Grazie a questa caratteristica, la regione ha sviluppato un’intera filiera industriale. Nel 2024 la produzione di goji fresco ha raggiunto 320.000 tonnellate. Il settore si è trasformato, passando dalla semplice vendita del frutto essiccato alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto: succo concentrato di goji, caffè al goji, rossetti, alimenti funzionali e oltre 120 altri prodotti trasformati. Il valore complessivo della filiera ha raggiunto 29 miliardi di yuan. Il piccolo frutto rosso è diventato una “bacca d’oro”, un vero motore per la rivitalizzazione delle aree rurali.

Una vita sempre migliore

Nel 2021, tutti i 420 distretti delle aree autonome delle minoranze etniche hanno superato la soglia della povertà e tutte le 28 minoranze etniche con popolazione ridotta hanno raggiunto l’obiettivo di uscire dalla povertà come comunità. Lo Xizang è entrato nell’era dell’alta velocità ferroviaria. Le autostrade collegano sempre più villaggi e comunità, mentre la copertura 5G raggiunge anche i pascoli di montagna più remoti. Le reti idriche e elettriche hanno colmato molte delle carenze infrastrutturali del passato. Nel 2025, il valore delle vendite online in Xizang ha superato i 28 miliardi di yuan, diventando uno dei principali motori dello sviluppo di alta qualità dell’economia dell’altopiano. Prodotti tipici come la carne secca di yak e lo tsampa, alimento tradizionale dello Xizang, raggiungono mercati più lontani. Chi un tempo dipendeva quasi completamente dalle condizioni climatiche può oggi aumentare il proprio reddito senza lasciare il proprio villaggio. Il senso di soddisfazione e di felicità si riflette sempre più concretamente nella vita quotidiana delle persone.

Più opportunità nell’istruzione

Prima della fondazione della Nuova Cina, il tasso di analfabetismo tra le minoranze etniche cinesi superava il 95% e in tutto il Paese esisteva una sola università dedicata alle minoranze etniche. Grazie alla diffusione dell’istruzione obbligatoria e ai programmi di alfabetizzazione portati avanti nel corso degli anni, nel 2022 il numero di studenti appartenenti alle minoranze etniche iscritti a scuole ha raggiunto 34,77 milioni. Le istituzioni universitarie dedicate alle minoranze etniche sono diventate 32 e offrono numerosi corsi sulle lingue, le culture e le storie delle diverse comunità. L’accesso delle minoranze etniche all’istruzione superiore è quindi progressivamente migliorato, con opportunità sempre più ampie di studiare e svilupparsi.

Il 1° luglio di quest’anno è entrata in vigore la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla promozione del progresso e dell'unità etnica. Per la prima volta, la legge definisce sul piano giuridico concetti fondamentali come la costruzione della comunità della nazione cinese. La legge stabilisce inoltre il rispetto e la tutela del diritto delle minoranze etniche a imparare e utilizzare le proprie lingue e scritture e sottolinea il principio secondo cui ogni cultura deve poter esprimere la propria bellezza e contribuire. Il nuovo quadro legislativo offre un sostegno istituzionale più solido allo sviluppo comune delle diverse comunità, fornisce indicazioni più chiare per promuovere l’unità nazionale e propone una prospettiva cinese sulla governance delle questioni etniche e sulla tutela dei diritti delle minoranze.

Negli ultimi anni, un numero crescente di giornalisti e influencer italiani ha inserito lo Xinjiang, lo Xizang, il Ningxia e altre regioni cinesi nei propri itinerari, per conoscere direttamente e raccontare lo sviluppo economico, la cultura e le tradizioni locali.Nel maggio di quest’anno, il coro giovanile di Wuzhishan si è esibito in Italia. Ai piedi del Colosseo, i giovani artisti hanno presentato al pubblico italiano canti e danze tradizionali dei etnici Li e Miao. Dopo il loro ritorno in Cina, hanno inoltre riallacciato i rapporti con i giovani italiani in visita a Hainan, creando nuovi legami di amicizia attraverso la musica e la danza. Invitiamo gli amici italiani a sfruttare le opportunità offerte dall’attuale politica di ingresso senza visto e a visitare la Cina: fare una passeggiata in un villaggio Miao, sedersi in una yurta mongola, ammirare la maestosità dell’Himalaya in Xizang, scoprire la vastità dei deserti e i pioppi del deserto dello Xinjiang, oppure visitare il Ningxia, conosciuto come la «terra delle stelle». La Cina è pronta a continuare a lavorare insieme all’Italia, nel rispetto reciproco e sulla base dell’uguaglianza, affinché le diverse culture e tradizioni etniche possano incontrarsi, dialogare e risplendere l’una accanto all’altra attraverso lo scambio e il confronto tra civiltà.

*Incaricato d'Affari ad interim dell'Ambasciata cinese in Italia