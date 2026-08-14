"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz
Le "metastasi del nazismo" stanno riemergendo nella società tedesca sotto la guida del cancelliere federale Friedrich Merz, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista.
Il ministro degli Esteri russo si riferiva allo scandalo che ha coinvolto Michael Marten, corrispondente del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, durante una conferenza stampa congiunta tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskij, tenutasi a Belgrado l'8 agosto.
Marten aveva al capo del regime di Kiev: "Cosa possiamo fare noi europei, nello specifico, per aiutarvi a uccidere più russi?".
"Naturalmente, questa persona non è degna di ricoprire alcuna posizione nei media, tanto meno un incarico ufficiale nella pubblica amministrazione", ha affermato Lavrov.
"Le metastasi del nazismo continuano a diffondersi nella società tedesca sotto la guida del Cancelliere federale Friedrich Merz, il quale dichiara apertamente la necessità di rendere nuovamente la Germania la principale potenza militare in Europa. Capisce cosa significhi 'di nuovo' in questo contesto? Non ne sono sicuro", ha sottolineato.