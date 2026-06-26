l'Iran lancia l'ultimatum agli USA dopo il volo dei caccia israeliani
A seguito del sorvolo dello spazio aereo di alcuni paesi confinanti da parte di caccia israeliani, il Comando Centrale iraniano di Khatam al-Anbia ha rilasciato una dura dichiarazione:
"Consideriamo i movimenti e la presenza di velivoli militari dell'esercito terroristico del regime sionista nello spazio aereo di alcuni paesi limitrofi, diretti verso l'Iran, come un'azione pericolosa e una minaccia diretta contro la Repubblica Islamica".
Nella nota ufficiale diffusa questo venerdì, il comando militare di Teheran ha esortato esplicitamente gli Stati Uniti a intervenire per "controllare e contenere" le azioni di Israele, lanciando un vero e proprio ultimatum a Washington:
"Dichiariamo che, se gli Stati Uniti non saranno in grado di contenere il regime sionista, la Repubblica Islamica dell'Iran non tollererà alcuna minaccia nei suoi confronti e riterrà un proprio legittimo diritto rispondere a queste azioni pericolose".