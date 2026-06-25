L'Iran offre assistenza al Venezuela

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Il governo iraniano ha offerto assistenza al Venezuela per le operazioni di soccorso a seguito dei terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito il Paese mercoledì 24 giugno. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha confermato la disponibilità di Teheran a sostenere il Paese sudamericano, come riferisce l'agenzia Mehr.

In una dichiarazione pubblicata su Telegram, la missione diplomatica ha affermato: "Esprimendo la propria solidarietà al popolo e al governo del Venezuela, l'Iran ha dichiarato la propria disponibilità a fornire tutta l'assistenza necessaria nelle operazioni di ricerca e soccorso".

Secondo l'United States Geological Survey (USGS), questo doppio terremoto è il più forte dal terremoto di San Narciso del 1900.

Secondo la presidente incaaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, finora si contano 164 morti e 971 feriti a seguito della tragedia, con lo stato di La Guaira che risulta il più colpito dal crollo di decine di edifici.

Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza, mobilitato il personale medico, sospeso le lezioni e le attività non essenziali e annunciato la chiusura dell'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía a causa dei danni alle sue infrastrutture.

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