Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"
Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che l'attuale escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran è pericolosa e "ha gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionale".
Tuttavia, ha sottolineato che Parigi è pronta a "dispiegare le risorse necessarie per proteggere i suoi partner più stretti, qualora ne facessero richiesta".
Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes…
"Lo scoppio di una guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionale", ha scritto il presidente francese sul suo account X. Ha aggiunto che "si stanno prendendo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del territorio nazionale", così come quella delle strutture francesi in Medio Oriente.
In questo contesto, Macron ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Sono in stretto contatto con i nostri partner europei e i nostri amici in Medio Oriente", ha sottolineato.