Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

Mercoledì, in un discorso senza precedenti al parlamento israeliano, la Knesset, il primo ministro indiano Narendra Modi ha elogiato le relazioni bilaterali del suo Paese con Israele.

Le due nazioni sono "legate da legami che risalgono a più di 2.000 anni fa", ha detto Modi ai legislatori israeliani durante il suo viaggio di due giorni nel Paese.

È il primo primo ministro indiano a rivolgersi al parlamento israeliano.

Anche il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu si è rivolto alla Knesset, affermando che l'India "sta al fianco" di Israele.

Modi ha anche elogiato il piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che il primo ministro indiano ha definito "una via d'uscita".

Il premier indiano ha affermato che il piano "contiene la promessa di una pace giusta e duratura per tutti i popoli della regione, anche affrontando la questione palestinese".

Modi ha detto ai legislatori israeliani: "Sentiamo il vostro dolore, condividiamo il vostro dolore. L'India è fermamente al fianco di Israele, con piena convinzione, in questo momento e in futuro".

Nella sua guerra contro Gaza, l'esercito israeliano ha ucciso più di 72.000 persone, per lo più donne e bambini, e ne ha ferite oltre 171.000 a Gaza in un'offensiva durata due anni, iniziata nell'ottobre 2023.

Riguardo ai rapporti bilaterali, Modi ha anche affermato: "Siamo impegnati ad ampliare il commercio, a rafforzare i flussi di investimenti e a promuovere lo sviluppo congiunto delle infrastrutture".

"I nostri team stanno lavorando duramente per negoziare un ambizioso accordo di libero scambio. Questo sbloccherà l'enorme potenziale inutilizzato delle nostre relazioni commerciali".

Nel salutare il trasferimento di know-how in ambito agro-tecnologico da Israele all'India, Modi ha anche fatto riferimento ai legami tra le due nazioni in materia di difesa e sicurezza, riferendosi a un patto firmato lo scorso novembre per rafforzare i legami in questi settori.

"Nel mondo incerto di oggi, una solida partnership di difesa tra partner fidati come India e Israele è di vitale importanza", ha affermato.

"Il legame dell'India con questa terra (Israele) è scritto anche nel sangue e nel sacrificio. Durante la Prima Guerra Mondiale, più di 4.000 soldati indiani persero la vita in questa regione. La carica di cavalleria ad Haifa nel settembre 1918 rimane un capitolo significativo della storia militare", ha aggiunto Modi.

