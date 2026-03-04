Abbonati / Sostienici
Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

 

Secondo gli avvisi pubblicati sui loro siti web il 1° marzo, con decorrenza dal 5 marzo, le principali compagnie assicurative hanno annullato la copertura contro i rischi di guerra per le navi che tentano di transitare nello Stretto di Hormuz nel contesto delle operazioni militari in corso dell'Iran nel Golfo Persico.

"A causa di questa rapida evoluzione della situazione, ogni sottoscrittore aumenta invariabilmente le tariffe o, in alcuni casi, per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, rifiuta persino di offrire condizioni in questo momento", ha affermato David Smith, responsabile del settore marittimo presso i broker McGill and Partners.

La decisione, che entrerà in vigore giovedì, fa seguito agli attacchi di navi nel Golfo che hanno lasciato circa 150 navi bloccate, diverse danneggiate e almeno due persone morte. 

Con le compagnie assicurative tra cui Gard, Skuld, NorthStandard, il London P&I Club e l'American Club che hanno ritirato la copertura contro i rischi di guerra, gli armatori devono ora stipulare nuove polizze a tariffe nettamente più elevate o evitare del tutto di transitare nello Stretto di Hormuz.

Il traffico marittimo lungo la via d'acqua tra Iran e Oman ha subito un forte rallentamento dopo che alcune imbarcazioni sono state colpite durante la rappresaglia iraniana contro gli attacchi israelo-americani. 

Secondo i dati di spedizione, almeno cinque imbarcazioni sarebbero state danneggiate e circa 150 imbarcazioni avrebbero gettato l'ancora nelle acque circostanti.

Fonti del settore hanno affermato che nelle ultime 48 ore i premi per il rischio di guerra sono saliti fino all'1% del valore di una nave, rispetto allo 0,2% circa della settimana scorsa, con tale aumento che aggiunge centinaia di migliaia di dollari a ogni viaggio.

"Il mercato (delle assicurazioni di guerra) sta affrontando quella che è essenzialmente una chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, basata principalmente sulla percezione di una minaccia piuttosto che su un blocco tangibile", ha affermato Munro Anderson di Vessel Protect, parte di Pen Underwriting.

Bloomberg ha riferito che almeno 40 Very Large Crude Carrier (VLCC), ciascuna in grado di trasportare circa 2 milioni di barili, sono ferme nel Golfo Persico, citando i dati di tracciamento di Kpler. 

Secondo Vortexa, domenica solo quattro superpetroliere hanno attraversato lo stretto, in calo rispetto alle 22 del giorno precedente.

Il Joint Maritime Information Center (JMIC) ha innalzato il livello di allerta a "critico", citando "attacchi confermati di missili e droni contro numerose navi commerciali nel Golfo di Oman, nelle acque di Musandam e nelle acque costiere degli Emirati Arabi Uniti". 

Una petroliera e petroliera chimica battente bandiera statunitense, la Stena Imperative, è stata colpita da due proiettili mentre era attraccata al porto del Bahrein.

Gli analisti di JPMorgan & Chase hanno stimato che se lo Stretto di Hormuz rimanesse effettivamente chiuso per più di 25 giorni, i produttori potrebbero essere costretti a sospendere la produzione perché le esportazioni creerebbero un collo di bottiglia, i magazzini potrebbero riempirsi e la capacità sarebbe limitata e le navi vuote disponibili all'interno del Golfo sarebbero troppo poche.

In seguito alla chiusura di fatto dello stretto,  i mercati energetici globali hanno registrato un'impennata , con la rotta responsabile del trasporto di circa il 20 percento del petrolio e del gas naturale liquefatto (GNL) globali.

Il greggio Brent, il parametro di riferimento globale utilizzato per stabilire il prezzo della maggior parte del petrolio scambiato a livello internazionale, è aumentato fino al 13 percento, mentre le principali infrastrutture energetiche dell'Asia occidentale hanno dovuto affrontare difficoltà.

 

