"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

In un'intervista trasmessa su Asharq News il 3 marzo, Adhwan al-Ahmari, caporedattore di Independent Arabia e presidente dell'Associazione dei giornalisti sauditi, ha affermato che "non tutti gli attacchi" contro le nazioni del Golfo Persico provengono dall'Iran e ha sottolineato il timore che l'alleanza tra Stati Uniti e Israele voglia "intrappolare" le nazioni del Golfo per farle entrare in guerra.

"Alcuni credono che questa guerra sia una trappola americano-israeliana per coinvolgere i paesi del Golfo e trascinarli in uno scontro con l'Iran", ha detto Ahmari. "Questa ipotesi, credo, si fa sempre più concreta".

"Cosa succederebbe se gli Stati Uniti annunciassero dopo una settimana, 10 giorni o due settimane di aver raggiunto tutti i loro obiettivi in ??questa guerra e che la guerra è finita e poi lasciassero gli stati del Golfo in uno scontro aperto?" ha chiesto.

Parallelamente, Middle East Eye (MEE) ha riportato in un articolo esclusivo che funzionari iraniani hanno affermato che Israele ha effettuato diversi attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche nel Golfo.

Secondo quanto riferito, il funzionario ha rifiutato di specificare quali incidenti siano stati attribuiti a Israele, ma ha affermato che almeno alcuni degli attacchi con droni alle infrastrutture del Golfo non sono stati effettuati dall'Iran.

"Posso affermare con certezza che alcuni degli attacchi non sono stati perpetrati da noi [l'Iran]", hanno dichiarato a MEE i funzionari anonimi.

Negli ultimi giorni l'Arabia Saudita ha dovuto affrontare diversi attacchi con droni e missili, tra cui attacchi alla base aerea Prince Sultan, alla raffineria di petrolio Ras Tanura della Saudi Aramco e all'ambasciata statunitense a Riyadh.

Altre due fonti iraniane hanno riferito a MEE che il servizio di intelligence israeliano Mossad potrebbe aver avviato alcune operazioni dall'interno dell'Iran, sostenendo che le autorità stavano cercando strutture di stoccaggio dei droni presumibilmente utilizzati negli attacchi.

Funzionari iraniani hanno anche affermato che Teheran ha informato l'Arabia Saudita di non essere responsabile dell'attacco alla struttura di Ras Tanura, descrivendo l'incidente come "un tentativo israeliano di sabotare la pace regionale e le alleanze tra vicini".

Nel frattempo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato ai leader del Golfo che le azioni militari di Teheran miravano a difendersi dagli attacchi israelo-americani. "Rispettiamo la vostra sovranità", ha affermato, aggiungendo che la sicurezza regionale "deve essere raggiunta attraverso gli sforzi collettivi dei suoi Stati".