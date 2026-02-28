L'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran potrebbe innescare un forte aumento dei prezzi globali del petrolio e, in queste circostanze, il blocco dell'oleodotto Druzhba da parte dell'Ucraina costituisce un "crimine doppio", ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán come riporta l'agenzia Tass.

"L'Iran è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, rappresentando il 15% delle forniture di petrolio alla Cina. C'è anche lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale il petrolio proveniente da altri paesi arabi viene esportato via petroliera verso il mercato globale. Questo stretto potrebbe essere chiuso e ciò causerebbe un aumento significativo dei prezzi globali dell'energia", ha affermato il capo del governo, secondo quanto riportato dal canale televisivo M1.

"Il fatto che l'Ungheria sia stata tagliata fuori dal petrolio in una situazione del genere è un crimine doppio", ha affermato Orbán, ricordando che Kiev si rifiuta di riprendere il transito del greggio russo attraverso l'oleodotto Druzhba. Il Primo Ministro ha assicurato che l'Ungheria non cederà alle pressioni dell'Ucraina e non farà concessioni. "Romperemo questo blocco petrolifero, vinceremo questa battaglia", ha promesso Orbán.

Il petrolio russo non viene fornito all'Ungheria dal 27 gennaio. Il 15 febbraio, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto alla Croazia di consentire il transito del greggio attraverso l'oleodotto adriatico. Il governo ungherese ha inoltre deciso di fornire petrolio dalle riserve strategiche statali a MOL per le sue raffinerie. Budapest sostiene che l'oleodotto Druzhba sia tecnicamente pronto per l'uso e che il regime di Kiev lo stia bloccando esclusivamente per motivi politici.

