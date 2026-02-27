Abbonati / Sostienici
POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

 

Funzionari militari e legislatori di Washington hanno avvertito che una guerra prolungata con l'Iran potrebbe portare le scorte militari statunitensi di missili intercettori per la difesa aerea "fino al limite e rendere il Paese più vulnerabile", ha riportato POLITICO il 26 febbraio.

"Il generale Dan Caine, presidente dello Stato maggiore congiunto, ha espresso preoccupazione per la carenza di intercettori per la difesa aerea nell'esercito da gennaio", ha scritto POLITICO, citando una persona a conoscenza della questione.

"Ma i timori si sono amplificati nelle ultime settimane, quando il Pentagono ha accumulato il più grande apparato militare in Medio Oriente dai tempi della guerra in Iraq", ha aggiunto la rivista.

Da quando è tornato alla Casa Bianca un anno fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è guadagnato gli elogi degli israeliani, sostenendo il genocidio a Gaza e supervisionando una massiccia espansione delle operazioni militari statunitensi, anche in Venezuela, Yemen e Nigeria. 

Fondamentale è stato l'ordine dato da Trump agli aerei da guerra statunitensi di unirsi alla guerra di 12 giorni di Israele contro l'Iran per bombardare i siti nucleari di Teheran nel giugno 2025.

I missili intercettori sono stati utilizzati non solo per proteggere le forze statunitensi dai contrattacchi iraniani e yemeniti, ma anche per proteggere Israele dai bombardamenti iraniani di missili balistici e droni.

Durante queste operazioni, le forze statunitensi hanno “bruciato” un numero significativo di missili Standard Missile-3, intercettori THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) e missili Patriot, ha osservato POLITICO.

Da allora, il Pentagono non è stato in grado di rifornire le sue scorte di intercettori a causa della complessità e della lentezza della loro produzione.

Sei attuali ed ex funzionari e membri del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso a POLITICO le loro diffuse preoccupazioni circa il fatto che una guerra prolungata con l'Iran potrebbe esaurire le restanti difese aeree statunitensi e "lasciare decine di migliaia di soldati americani nella regione senza protezione contro le salve missilistiche di Teheran".

Un funzionario dell'intelligence israeliana ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti hanno la capacità di sostenere solo quattro o cinque giorni di intenso attacco aereo contro l'Iran, ha scritto il Times of Israel , citando il Financial Times ( FT).

Israele sta spingendo per una guerra su larga scala, sostenendo che attacchi limitati degli Stati Uniti contro l'Iran potrebbero solo "incoraggiare il regime", ha aggiunto il Times of Israel.

Da gennaio, il presidente Trump ha radunato nella regione quella che ha definito una "armata" di navi militari statunitensi, accompagnate da aerei da guerra, in preparazione di un possibile nuovo attacco alla Repubblica islamica.

Gli analisti hanno ipotizzato che l'Iran risponderà con molta più forza in caso di una seconda guerra, anche contro le basi statunitensi nel Golfo, dando luogo a una guerra molto più lunga e devastante di quella dello scorso giugno.

"Abbiamo abbastanza intercettori per sostenere una rappresaglia?", ha chiesto la fonte a conoscenza dei colloqui. "Non abbiamo un obiettivo ben definito. Si tratta di un cambio di regime o [solo] di missili balistici?"

Un portavoce dell'esercito statunitense ha risposto al rapporto di POLITICO affermando che le sue scorte di armi sono sufficienti.

"Il Dipartimento della Guerra ha tutto ciò che serve per portare a termine qualsiasi missione nel momento e nel luogo scelti dal presidente e in qualsiasi momento", ha affermato il portavoce Sean Parnell.

Tuttavia, alcuni legislatori statunitensi affermano che l'industria della difesa non sta producendo abbastanza intercettori Patriot costruiti dalla Lockheed Martin o missili a lungo raggio Tomahawk della RTX, né abbastanza velocemente.

"Ci sono state richieste urgenti di riforme negli appalti, ma il risultato netto è che apparentemente non siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze di produzione per la difesa, per l'Ucraina e per i nostri partner in Medio Oriente", ha affermato Richard Blumenthal, un membro democratico del Congresso.

"Potrebbe essere problematico pensare di spostare i sistemi di intercettazione dei missili Patriot dal Medio Oriente, perché ora dovremo proteggere le nostre ambasciate, per non parlare delle nostre basi", ha aggiunto.

Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank di Washington, ha stimato che gli Stati Uniti hanno utilizzato fino al 20 percento degli intercettori Standard Missile-3 e tra il 20 e il 50 percento dei missili THAAD.

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa.

